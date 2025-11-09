MotoGP | GP Portogallo: Bezzecchi show a Portimão, Aprilia sul podio dei costruttori

Marco Bezzecchi si impone con autorità nel Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione MotoGP. Una vittoria da dominatore assoluto, che gli consente di rafforzare il terzo posto nella classifica piloti, portandosi a +35 punti da Bagnaia. Per Aprilia è la terza vittoria domenicale e la sesta complessiva. Con questo risultato, la casa di Noale si assicura aritmeticamente il secondo posto nel Campionato Costruttori con 387 punti, a una sola gara dal termine.

Essere a +35 da Bagnaia è positivo. È diventato un obiettivo motivante, che mi spinge a fare belle gare. Anche a Valencia andrò con la stessa mentalità: cercare di fare un altro grande weekend.

“È stata una gara fantastica”:

Il romagnolo ha costruito la vittoria sin dalle prime fasi del weekend. Dopo il Warm-up della mattina, dove sono state fatte delle modifiche, che lo hanno portato a compiere un’ottima partenza conducendo una gara quasi in solitaria. Il risultato conferma l’ottima prestazione e il feeling tra Marco Bezzecchi e l’Aprilia RS-GP. Con una strategia perfetta e la capacità di mantenere costanza e concentrazione su un tracciato tecnico come quello di Portimão, Bezzecchi ha fatto la differenza

«È andata bene, sono molto molto contento, è stata una gara fantastica. Da stamattina ho sentito subito che avevamo fatto un miglioramento, un po’ nella guida e un po’ nella moto, e questo mi ha aiutato a guadagnare confidenza. Poi in gara ho riconfermato quelle sensazioni, nonostante le condizioni fossero un po’ diverse dopo la Moto2. I ragazzi sono stati bravissimi, adesso ci godiamo il momento ma domani torniamo al lavoro.»

Aprilia conquista il secondo posto nei costruttori

“Le modifiche del warm-up mi hanno dato la giusta confidenza“:

Il circuito portoghese è uno dei più tecnici e insidiosi del calendario: con curve e staccate violente, avere un buon feeling con la moto è fondamentale. Se non si è a posto con il set up, il tracciato porta facilmente all’errore, ma per Bezzecchi i miglioramenti della mattina si sono rivelati decisivi per rendere la moto fluida e morbida nonostante le difficoltà.

Marco Bezzecchi:

Quando la gara è partita ero davanti, ho cercato di spingere subito per creare un piccolo distacco. Alex all’inizio era lì, poi ho visto che ha mollato qualche decimo e lì ho capito che dovevo continuare su quel ritmo. È stato un bel momento. Tante volte basta poco per fare la differenza, ma trovare quel poco è una delle cose più difficili che ci siano

Massimo Rivola, Aprilia Racing:

Il nostro obiettivo è essere migliori rispetto a noi stessi. Sappiamo di avere una buona base sulle piste veloci e Marco sta facendo il lavoro migliore possibile. Non sempre è semplice essere pronti al venerdì, perché la moto è diversa e il set-up cambia molto, ma da giugno a oggi stiamo migliorando costantemente. Il segreto è sempre lo stesso: lavorare. […] Questa collaborazione è ciò che ci permette di ottenere risultati come oggi.

E sul ritorno di Jorge Martin:

Per Jorge Martín dobbiamo essere pazienti. Ha perso quasi un anno di gare e il suo stile istintivo lo rende esplosivo, soprattutto in qualifica. Nei primi mesi dovrà adattarsi e trovare il ritmo, ma preferisco avere un pilota così determinato e istintivo piuttosto che uno troppo calcolatore. Con il tempo e il supporto del team, sono certo che potrà esprimere tutto il suo potenziale.

Con questa vittoria, Marco Bezzecchi consolida una stagione di alto livello, confermando la crescita costante. Il romagnolo arriva a Valencia con con la consapevolezza di poter chiudere il campionato con maggiore serenità. L’obiettivo finale? Difendere il terzo posto nella classifica piloti per concludere bene la stagione 2025 con un’ottica per la prossima stagione dove il binomio sembra destinato a puntare sempre più in alto

Greta Carrara



Leggi anche: https://www.livegp.it/news/78164430342/motogp-gp-portogallo-un-altro-weekend-da-leoni-per-gresini