CIV | Mugello 2, Gara 1: Pritelli e Ieraci incoronati campioni

Due titoli assegnati nel sabato del Dunlop CIV al Mugello. Nel giro di qualche ora Lorenzo Pritelli e Bruno Ieraci si sono laureati campioni della PreMoto3 e della Sportbike. In Moto3 il solito Marcos Ruda vince, aprendo ad un podio tutto spagnolo.

Moto3 | Tripletta spagnola capitanata da Ruda

La vittoria del secondo titolo consecutivo nel Dunlop CIV Moto3 non ha certo saziato Marcos Ruda. Il pilota spagnolo ha ripreso al Mugello dove aveva lasciato ad Imola, prendendosi la vittoria in Gara 1. Quinta vittoria consecutiva e sesta stagionale per il pilota Lucky Racing Team, che apre un podio tutto spagnolo. Pablo Olivares Rodríguez dista ben 9" ma si prende il 2° posto dopo le difficoltà dell'ultimo round. Gran peccato per le quote azzurre: Valentino Sponga è caduto nelle prime battute di gara mentre si trovava in 2ª posizione. Purtroppo, il pilota We Race Pos Corse era seguito da Elia Bartolini, che non ha potuto fare nulla per evitarlo: entrambi hanno finito la propria corsa in terra.

GP Project 2WheelsPoliTO piazza anche un sostituto d'eccezione sul terzo gradino del podio. Si tratta di Alberto Ferrandez, pilota protagonista nel JuniorGP Moto2 e destinato al Motomondiale con Pramac nella classe cadetta. Ferrandez è caduto alla San Donato nelle prime fasi di gara dopo un lungo, ma si è rialzato ed ha dato vita ad una rimonta sensazionale. Il #54 è stato in grado di avere la meglio su gruppo formato da Daniel Da Lio, Matteo Masili, Jean Kento Turner ed Emanuele Andrenacci.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

PreMoto3 | Vittoria e titolo per Pritelli

Dopo aver (erroneamente) festeggiato ad Imola, Lorenzo Pritelli ha voluto prendersi il titolo Dunlop CIV PreMoto3 con il punto esclamativo. Il pilota della VR46 Riders Academy ha vinto con 20 secondi (!) di vantaggio sul resto degli inseguitori. Vittoria perentoria e primo titolo della carriera per il pilota romagnolo, con Buccimoto che si prende il secondo campionato consecutivo dopo quello con Cristian Borrelli conquistato nel 2024.

Il resto della griglia si è giocato le posizioni rimanenti del podio. A vincere la volata finale, dopo la melina alla Bucine, è Luca Rizzi. Il pilota We Race Pos Corse ha sfruttato la sua struttura fisica minuta per avere qualche km/h in più sul lungo rettilineo del Mugello. Chiude il podio Leonardo Martinazzi. Si deve accontentare del 5° posto Alessandro Aguilar Carballo, lo sconfitto del campionato arrivato al Mugello come unico rivale di Pritelli. Il pilota Leopard Academy by Roc'N'Dea segue il compagno di squadra Kevin Cancellieri.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

Sportbike | Ieraci è il primo campione della categoria

Secondo titolo di carriera per Bruno Ieraci che, dopo la corona conquistata in SS300 nel 2023, si prende l'edizione inaugurale del Dunlop CIV Sportbike. Al pilota CM Racing è bastato mettere le ruote davanti al rivale Mattia Sorrenti, unico rivale rimasto in corsa per la lotta al titolo sul tracciato del Mugello. La gara è stata prematuramente interrotta a due giri dalla fine per l'incidente che ha visto protagonista Paolo Conte, caduto all'uscita della Bucine. Le condizioni del pilota rimangono ancora ignote.

Era da Imola 2022, anno in cui vinse il tricolore in SS300, che Leonardo Carnevali non saliva sul gradino più alto del podio al CIV. Prima vittoria di spessore per il pilota Aprilia, capace di precedere il compagno di squadra e Pierfrancesco Venturini, 4° davanti ad Alfonso Coppola ma lontano dalla lotta per il podio.

CIV | Sportbike: i risultati di Gara 1

Dal Mugello - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Mugello 2, Supersport Gara 1: Rato batte Farioli in volata