CIV | Mugello 2, Supersport Gara 1: Rato batte Farioli in volata

Si è decisa sotto la bandiera a scacchi la prima manche del Dunlop CIV Supersport al Mugello. Mattia Rato bissa la vittoria di Imola nonostante l'attacco alla Bucine di Filippo Farioli. Chiude il podio Kevin Zannoni, alla prima esperienza con la Ducati di Broncos Racing.

Rato-Farioli, vittoria al photofinish

Mattia Rato continua il suo finale di campionato da grande protagonista. Il pilota Mesaroli Racing è matematicamente uscito dalla lotta al titolo tricolore, ma ha conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Imola. Rato ha vinto il duello contro Filippo Farioli, un lieto ritorno nel paddock dell'italiano attualmente impegnato nel WorldSSP con MV Agusta. Farioli ha tentato l'attacco alla Bucine dell'ultimo passaggio, buttandosi all'interno di Rato. La maggiore velocità della Ducati ha permesso al #13 di festeggiare il successo. Sul podio con loro un debuttante assoluto nella categoria come Kevin Zannoni. Il pilota Broncos Racing ha cominciato la sua avventura con la Ducati V2 proprio al Mugello nella giornata di ieri, prendendosi un inaspettato 3° posto sulla linea del traguardo.

Dietro di lui Emanuele Pusceddu e Andrea Mantovani, grande protagonista nel duello con Rato nelle prime fasi. Un errore, non inquadrato dalle telecamere, ha fatto perdere diverse posizioni a Manto. Sesta piazza per la Ducati di Federico Fuligni, compagno di Pusceddu sulla V2 di Kuja Racing.

Ottaviani e Artigas, che lotta… in Direzione Gara

Si è dovuto aspettare qualche minuto per avere il verdetto della lotta tra Luca Ottaviani e Xavier Artigas. I due contendenti per il titolo, separati da 6 punti alla vigilia di Gara 1, hanno dato spettacolo al Mugello. Almeno 20 sorpassi tra i due, tutti per guadagnare solamente un punto sul rivale. All'ultimo giro la staccata della Scarperia è stato il teatro dell'ultimo sorpasso tra i due. Artigas ha attaccato Ottaviani in maniera un po' troppo aggressiva, portando largo l'italiano e uscendo lui stesso di pista. Il pilota Kawasaki ha tagliato per primo il traguardo, ma il ricorso di Extreme Racing Service è stato immediato. Artigas è stato costretto a restituire la 7ª posizione su Ottaviani, così il pilota MV Agusta si presenterà sulla griglia di Gara 2 con sette punti di vantaggio sull'alfiere di Blackflag Motorsport. Chiudono la top 10 le Yamaha di Stefano Valtulini e Matteo Patacca.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 1

Dal Mugello - Valentino Aggio

