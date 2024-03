FIA F2 | Melbourne, Sprint Race: Hadjar penalizzato, vince Stanek. Out Antonelli

Roman Stanek vince la Sprint Race della F2 a Melbourne. Il pilota ceco di Trident ha ereditato la vittoria dopo la penalità di 10 secondi inflitta a Isack Hadjar, reo di aver causato un contatto in partenza con Bortoleto e Marti. Per Stanek è la prima vittoria in F2.

Secondo è così Dennis Hauger (MP Motorsport), che accorcia ulteriormente in classifica sul leader Maloney, mentre eredita il podio Kush Maini (Invicta Racing). Ritirato Andrea Kimi Antonelli, autore di un testacoda nella fase centrale della corsa

Cronaca della gara

Per effetto della griglia invertita rispetto alle qualifiche di ieri, Stanek è partito dalla pole accanto a Bortoleto, mentre in seconda fila si sono schierati Hadjar e Marti.

Nei primissimi metri un incidente neutralizza subito la prova. Marti e Bortoleto finiscono out dopo un contatto con Hadjar, una manovra investigata nel post gara. Hadjar approfitta del caos per scavalcare Stanek e portarsi al comando, mentre terzo si colloca Ralf Aron con la prima delle vetture targate

Si riparte al 7mo giro, il leader del campionato Zane Maloney ha perso terreno nei confronti dei rivali. Il #5 di Rodin Motorsport è finito nella ghiaia quando si trovava quarto, un errore importante soprattutto visto il primo posto virtuale di Hadjar.

La corsa sale di colpi, ma purtroppo ‘tradisce’ il nostro Antonelli che finisce nella ghiaia dopo aver tentato di beffare contemporaneamente Aron e Richard Verschoor (Trident). Il rookie di PREMA avrà in ogni caso modo di rifarsi nell'importante race-2 di domani quando scatterà dalla seconda piazza assoluta.

Hadjar si conferma leader nonostante la nuova SC

Al 15mo si riparte nuovamente, Hadjar allunga senza particolari problemi sulla concorrenza. Maini prova a passare il pilota della Trident, ma non riesce a sfondare del difese del ceco.

L'assalto fallito da parte dell'indiano permette ad Hauger di inserirsi, lo scandinavo di MP Motorsport si porta quindi in terza piazza alle spalle dei già citati Stantek e di Hadjar.

Con la penalità di Hadjar, chiudono a punti dietro Stanek, Hauger e Maini anche Colapinto, Ritomo Miyata (Rodin Motorsport), Hadjar (scivolato sesto), Victor Martins (ART), autore di uno start perfetto e Zak O'Sullivan (ART). Oliver Bearman aveva tagliato il traguardo ottavo, ma è stato anche lui penalizzato di 10 secondi per aver spinto fuori dalla pista Barnard durante un duello. Hadjar conquista il punto addizionale per il giro veloce.

Classifica FIA F2: Maloney 47, Hauger 41, Maini 33 Fittipaldi 32, Aron 29, Marti 26,

L'appuntamento con la Feature Race della F2 di Melbourne è previsto per domani alle ore 01.35.

Classifiche race-1 Australia FIA F2

Alfredo Cirelli