WorldSSP | Magny-Cours, Gara 2: altra impresa di Stefano Manzi

Altra gara, altra impresa per Stefano Manzi nel WorldSSP a Magny-Cours. Il leader del campionato rifila la seconda sconfitta consecutiva a Can Öncü nel duello. Terzo gradino del podio per Tom Booth-Amos.

Manzi si prende un'altra vittoria

Weekend di forza per Stefano Manzi a Magny-Cours: per la seconda volta consecutiva il pilota Ten Kate Racing ha recuperato Can Öncü, lo ha superato all'ultimo giro e ha vinto la 9ª gara di un 2025 a tratti perfetto. Sono due doppiette consecutive per il #62, che apre ancora di più la voragine che lo divide dal pilota turco in campionato. Sono 69 le lunghezze di vantaggio di Manzi su Öncü. Terza posizione per Tom Booth-Amos sulla Triumph preparata dal team PTR: l'inglese torna al parc fermè per la prima volta da Donington Park.

Alcoba e Perolari in top 5, Farioli chiude 7°

Booth-Amos ha vinto la battaglia per l'ultima posizione del podio contro le giapponesi di Jeremy Alcoba e Corentin Perolari. Il pilota Kawasaki non riesce ancora a salire sul podio, che manca dall'inizio della stagione. Perolari conclude il weekend di casa con una solidissima 5ª posizione, vincendo l'ennesima gara del WorldSSP Challenge del 2025. Ducati piazza un ritrovato Simon Jaspersen in 6ª piazza davanti a Filippo Farioli, mentre Philipp Oettl, Jaume Masiá e Oli Bayliss chiudono la top 10. Dodicesima posizione per QJ MOTOR con il nuovo modello portato al traguardo da Niki Tuuli, dichiarato fit dopo la caduta di Gara 1 solo in mattinata. Grosso peccato per Alberto Surra, caduto mentre si trovava in 2ª posizione dietro al solo Öncü: il torinese, sostituto di Aldi Mahendra in Evan Bros, conclude il weekend di debutto nel WorldSSP con un podio e tanta velocità dimostrata.

WorldSSP | Magny-Cours: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Magny-Cours, Superpole Race: Razgatlıoğlu ingiocabile, tripletta prenotata