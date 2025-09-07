WorldSBK | Magny-Cours, Superpole Race: Razgatlıoğlu ingiocabile, tripletta prenotata

Confermati i risultati di Gara 1 per il WorldSBK a Magny-Cours: Toprak Razgatlıoğlu si conferma un gradino al di sopra della concorrenza e si aggiudica la Superpole Race davanti a Nicolò Bulega e Alex Lowes.

Toprak verso un'altra tripletta

A Magny-Cours non gli si sta dietro: Toprak Razgatlıoğlu vince anche la Superpole Race francese senza mai dare una speranza all'avversario diretto Nicolò Bulega. Il ducatista ha sorpreso il leader di classifica solo sullo scatto, salvo poi farsi superare e perdere terreno. Un errore al terzo giro alla Adelaide ha fatto sì che Bulega perdesse la posizione anche sui fratelli Lowes. L'iridato WorldSSP 2023 ci ha messo relativamente poco a superare la sorella Panigale V4R e la Bimota. Proprio Alex Lowes ha confermato il terzo gradino del podio dopo il bel risultato di Gara 1. Se ieri si trattava del primo piazzamento tra i top 3 in una gara “lunga”, questa mattina il #22 ha confermato quanto di buono già fatto in quel di Misano a metà del mese di giugno quando arrivò 2° dietro a Toprak.

Tra le conferme di questo WorldSBK c'è anche Danilo Petrucci, 4° e sempre in grado di raccogliere punti importanti in ottica campionato, viste le cadute dei pari-marca Sam Lowes e Álvaro Bautista. Nella top 5 della Superpole Race c'è spazio anche per Michael van der Mark con la seconda BMW, sempre veloce in quel di Magny-Cours. Chiudono i punti Andrea Iannone, un (abbastanza) sorprendente Jonathan Rea, il penalizzato Axel Bassani e la Honda di Xavi Vierge.

WorldSBK | Magny-Cours: i risultati della Superpole Race

Valentino Aggio

