WorldSBK | Assen, Gara 1: Bulega vince su un podio tutto italiano

Nella cattedrale della velocità è Nicolò Bulega a conquistare la vittoria in Gara 1 per la WorldSBK, tagliando per primo il traguardo e tenendo dietro di sé Andrea Locatelli in seconda posizione e Danilo Petrucci, che si è classificato terzo e ha completato così una tripletta di soli italiani.

Bulega imprendibile in Gara 1 in un podio tutto italiano

La vittoria della prima Gara del weekend di Assen per la Superbike è stata assegnata ed è stata conquistata da Nicolò Bulega, che è riuscito a capitalizzare rispetto alla sua seconda posizione di partenza e a prendere la leadership della corsa solamente dopo poche curve e a mantenerla per tutti i 21 giri da disputare. Ad occupare il secondo gradino del podio si trova invece un sorprendente Andrea locatelli, che si piazza in seconda posizione e porta a casa il riconoscimento di moto Yamaha più veloce sulla pista olandese. Terzo posto e ultimo gradino disponibile del podio per Danilo Petrucci, con il pilota italiano che si è fatto strada nel centro gruppo ed ha recuperato posizioni rispetto alla partenza, chiudendo all'interno della Top 3 e completando la tripletta italiana.

Medaglia di legno per Toprak Razgatlıoğlu che con il quarto posto sotto la bandiera a scacchi si è dovuto “accontentare” della posizione, dopo aver perso il duello con Petrucci e dopo aver tenuto dietro di sè Iker Lecuona, che ha chiuso in quinta piazza. Sesto posto per Xavi Vierge, che ha concluso davanti a Dominique Aegerter e Remy Gardner, mentre l'idolo di casa Michael van der Mark ha terminato la gara in nona posizione. Decimo posto invece per Scott Redding, che conquista un buon numero di punti alla fine di questa prima gara del weekend e completa la Top 10 della corsa.

Waltzer di cadute nei primi giri, incidente tra Bautista e Sam Lowes

La prima delle due gare di Asse1n è stata inoltre teatro di diverse cadute, che durante tutta la corsa si sono succedute e hanno di conseguenza ridotto notevolmente il numero di piloti che hanno raggiunto la bandiera a scacchi e concluso la gara. Il primo protagonista di una caduta è stato l'italiano Yari Montella, che non ha portato a termine il primo giro della corsa. Protagonisti di un incidente sono stati invece Álvaro Bautista e Sam Lowes, con il òpilota spagnolo che ha commesso un errore in curva 9 ed ha coinvolto nella caduta anche il compagno inglese. A cadere sono stati anche Andrea Iannone, Alex Lowes e Axel Bassani, tutti e tre che non sono riusciti a portare a termine la gara come avrebbero voluto, nonostante Lowes abbia poi ripreso parte alla corsa nonostante l'incidente.

Di queste numerose cadute hanno beneficiato i piloti della parte bassa dello schieramento, con Alex Lowes che ha chiuso in 11esima posizione, seguito da Tarran Mackenzie in 12esima, posizione ottima considerata la penalità di due Long Lap a seguito di una jump start da parte del pilota britannico. Garlett Gerloff ha concluso in 13esima posizione, con alle sue spalle Tito Rabat in 14esima, Ryan Vicker in 15esima e Jason O'Halloran in 16esima.

WorldSBK | Assen: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

