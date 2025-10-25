Euro 4 | Monza, gara 1: Nakamura-Berta svetta... tra le safety

Una grande prestazione di Kean Nakamura-Berta a Monza, che in gara 1 del round finale per quanto riguarda la serie Euro 4 Championship ha consolidato la leadership in campionato con una vittoria. Il pilota nipponico ha preceduto sul traguardo un aggressivo Wheldon e il rivale più diretto per il titolo, Gabriel Gomez.

Sorpreso in partenza, poi la rimonta aiutata dalle interruzioni

E pensare che lo start della prima gara del weekend a Monza non era stato particolarmente felice per il pilota Prema, già campione italiano F4. Alle sue spalle, infatti, alla staccata della Roggia Chi, Wheldon e anche Gomez erano stati bravi a prenderne la scia e attaccarlo, portandolo in quarta posizione alla fine del primo passaggio. Le tante interruzioni con la vettura di sicurezza, però, a causa dei tanti contatti nella pancia del gruppo, hanno aiutato il ritorno di Nakamura-Berta.

Già al quarto giro, infatti, il giapponese è riuscito a riprendersi la leadership, con una serie di belle manovre. A seguire, il contatto tra Schropp e Cortes all'uscita della Parabolica-Alboreto ha fatto uscire la vettura di sicurezza per una seconda volta. Bravo è stato il leader a resistere agli attacchi di Wheldon in seconda posizione, fino alla ulteriore interruzione determinata dal botto tra Bansal e Weiss alla Variante della Roggia.

Wheldon passa nel finale, ma deve cedere la posizione

L'ultimo giro messo in pista dai protagonisti di questa gara 1 è stato ricco di emozioni e colpi di scena, con un indomito Sebastian Wheldon a cercare ogni minimo varco per portarsi davanti al rivale e tenere vive le proprie già deboli speranze di conquistare il titolo. Il pilota Prema, che corre sotto le insegne del programma giovani Andretti, ha attaccato all'esterno della Roggia, ma Nakamura-Berta è stato bravo e smaliziato a forzarlo largo, costringendolo a tagliare la traiettoria.

A questo punto, per l'anglo-americano non è stato possibile fare altro se non cedere la posizione al team mate rivale, e accontentarsi della seconda posizione finale. Alle spalle del duo Prema, da segnalare l'arrivo in volata per l'ultima piazza del podio, con Gabriel Gomez bravo a spuntarla e limitare i danni a livello di punteggio; ora, infatti, si trova a meno venti dal leader. Alle sue spalle ha chiuso l'altra Prema di Zenrui Chi, competitivo ad inizio gara ma poco costante sulla durata; il cinese ha comunque chiuso primo tra i rookie. Quinta posizione per Kabir Anurag, davanti a Popov, Kostic e Francot. Da segnalare anche la bella prestazione del debuttante Niccolò Maccagnani, quindicesimo sotto la bandiera a scacchi dopo essere scattato in 19° posizione.

La classifica di gara 1

Domani sarà la giornata decisiva del campionato Euro 4, con le due gare che concluderanno la stagione e ci daranno il nome del vincitore. Kean Nakamura-Berta potrebbe fare la doppietta che ancora non è riuscita a nessuno, scattando dalla pole in entrambe le gare.

Da Monza - Nicola Saglia