WEC | 1812km Qatar, qualifiche: Campbell regala la prima pole a Porsche

Matt Campbell firma con Porsche Penske Motorsport #5 la prima pole position nelle qualifiche della 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship 2024. L'australiano precede Toyota GR #7 e Hertz JOTA Porsche #38, mentre TF Sport Corvette #81 festeggia in LMGT3 con Tom Van Rompuy.

WEC 1812km Qatar, qualifiche: Porsche per la prima volta

Primo sigillo in Hypercar per Porsche Penske Motorsport contro il cronometro. Il vincitore dell'ultima Rolex 24 at Daytona e della Repco Bathurst 12h ha fatto la differenza abbattendo per 164 millesimi il riferimento della Toyota #7 di Nick De Vries.

Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12) e Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) partiranno in seconda fila, Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) e Jean-Éric Vergne (Peugeot (TotalEnergies #93) si posizioneranno nell'ordine alle spalle delle prime quattro posizioni.

Cadillac Racing #2, in pista con Alex Lynn, non riesce a replicare il best lap nelle FP3 di questa mattina, il britannico ha saputo in ogni caso precedere Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse #51), Jenson Button (Hertz JOTA Porsche #38) e Stoffel Vandoorne (Peugeot TotalEnergies #94).

Porsche in pole dopo le qualifiche della 1812km del Qatar

Toyota #8 e AF Corse Ferrari #83 fuori dalla Top10

Niente Toyota GR #8 nella prima metà della griglia. Il neozelandese Brendon Hartley si è infatti classificato 11mo e di conseguenza dovrà partire in sesta fila dopo aver concluso davanti a Yifei Ye (AF Corse Ferrari #83).

BMW, Alpine e Lamborghini concludono la graduatoria delle Hypercar, i tedeschi hanno avuto la meglio sui francesi e sul marchio bolognese. Ricordiamo che tutte queste LMDh non avevano mai gareggiato prima di questo week-end nel Mondiale Endurance.

WEC 1812km Qatar, qualifiche LMGT3: Corvette davanti con TF Sport

Tom Van Rompuy ottiene la prima pole della storia della LMGT3 nel FIA WEC. L'alfiere di TF Sport Corvette #81 domina la scena nella propria categoria, il belga ha avuto la meglio su Alex Malykhin (Manthey Pure Rcxing Porsche #92) e Thomas Flohr (Vista AF Corse #54).

Il campione dell'Asian Le Mans Series 2024 e l'esperto pilota svizzero si sono classificati nell'ordine con un piccolo margine nei confronti di Clément Mateu (D’Station Racing Aston Martin #777), Ian James (Heart of Racing Aston Martin #27) e Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85).

Seguono in vista della prova di domani le due McLaren di United Autosports (#59 e poi la #95), la BMW #46 di WRT e la seconda 296 GT3 al via con i colori di Vista AF Corse.

Dopo le prove libere ed una spettacolare qualifica, domani alle 9.00 la prima sfida del FIA World Endurance Championship, prevista sulla distanza delle 10h. Ricordiamo che tutti gli appassionati potranno seguire la manifestazione live su Eurosport (Discovery +) oppure sul portale ufficiale del campionato dopo la sottoscrizione dell'apposito abbonamento. LiveGP.it seguirà l'intera prova con la Cronaca Live.

Luca Pellegrini