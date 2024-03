WEC | Prove libere Qatar: Porsche mette paura ai rivali

Dopo i risultati del Prologo, Porsche Penske Motorsport resta davanti a tutti al termine delle prove libere della 1812km del Qatar valida per il FIA World Endurance Championship. Kevin Estre #6 è stato il più competitivo, al vertice della graduatoria dopo la FP2.

WEC, FP1 Qatar: Porsche mette paura alla concorrenza

La prima sessione è stata caratterizzata da una massiccia presenza di Porsche 963 nella prima metà dello schieramento. Matt Campbell #5 è stato il migliore, l'australiano ha preceduto la Ferrari ufficiale #51 di James Calado.

Kevin Estre, iscritto con la seconda 963 targata Porsche Penske Motorsport #6, si è piazzato terzo davanti alla Cadillac #2 di Alex Lynn ed alle varie unità private legate al brand di Stoccarda. In merito citiamo l'ottima performance di Julien Andlauer (Proton Competition #99), francese presente davanti a Hertz JOTA Porsche con il danese Oliver Rasmussen #38 ed il connazionale Norman Nato #12.

Toyota GR guarda da lontano i rivali con Kamui Kobayashi #7, il nipponico si è fermato in ottava piazza con un minimo scarto sulla Ferrari #50 e sulla Peugeot #94. Tutte le Hypercar sono scese regolarmente in pista anche se c'è da segnalare un problema per Raffaele Marciello (BMW M Team WRT #15) negli ultimi minuti della sessione in curva 2.

#5 Porsche Hypercar leader nella prima delle due prove libere WEC in Qatar

Ancora Porsche al top anche nel pomeriggio

Kevin Estre ha confermato al vertice il marchio di Stoccarda dopo la FP2. Il veterano transalpino si è distinto ottenendo il best lap davanti alla Peugeot #93 dell'ex campione di FIA Formula E Jean-Éric Vergne.

Le 963, private o non, sono rimaste nella prima parte della graduatoria anche dopo la FP2, l'unica eccezione è data dalla già citata Peugeot e dalla Cadillac #2 che ha firmato il quarto crono con Alex Lynn.

Ferrari e Toyota seguono, Alessandro Pier Guidi #51 e Nick De Vries #7 si sono classificati nell'ordine in 7ma ed ottava piazza. Dopo un giovedì ricco d'azione restano provvisoriamente ai margini della prima parte della graduatoria BMW, Alpine e Lamborghini, in difficoltà al termine della FP2 in curva 7 con Mirko Bortolotti.

WEC, Prove libere Qatar in LMGT3: McLaren e Ferrari davanti

Nico Pino (United Autosports McLaren #95) e Simon Mann (Vista AF Corse Ferrari #55) si sono divisi il primato in LMGT3. Il sudamericano si è imposto nella mattinata italiana, l'americano ha risposto presente nella FP2.

La Ferrari, presenti al vertice anche nella FP1, hanno fatto la differenza nel pomeriggio con l'auto #55 davanti alla gemella #54 di Francesco Castellacci, la coppia ha preceduto WRT BMW #31 e D'Station Racing Aston #777.

Domani mattina la FP3, mentre alle 14.00 ci sarà da divertirsi con le qualifiche ufficiali in vista della 1812km del Qatar che scatterà sabato 2 marzo alle 9.00 (orario italiano).

Luca Pellegrini