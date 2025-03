MotoGP | GP Americhe, Practice: Márquez fa un altro mestiere

Austin in condizioni miste rappresenta il paradiso per Marc Márquez che nel turno di pre-qualifiche del venerdì pomeriggio texano domina e chiude con un vantaggio importante sul resto della concorrenza costretta a giocarsi la seconda posizione. Turno positivo per la Ducati, in particolare per il team VR46 che chiude in top-3 con entrambi i piloti confermando quanto fatto al mattino.

Márquez si conferma davanti a tutti

Il #93 si conferma come il vero mattatore di questo inizio di stagione, mantenendo la leadership del gruppo chiudendo con un miglior tempo di 2.02.929, unico pilota a scendere sotto il 2.03 nella giornata di oggi.

Ducati domina la classifica e chiude con 5 moto davanti a tutti: Márquez è seguito da Fabio di Giannantonio, secondo con oltre 7 decimi di distacco, e a Franco Morbidelli, terzo a oltre 8 decimi. I due italiani conquistano il Q2 nel finale con pista in costante miglioramento nella seconda fase del turno in una giornata dal cielo nuvoloso e che al mattino ha anche portato acqua sul Circuit of the Americas. Quarta e quinta posizione per le due moto del team Gresini, con Alex Márquez quarto davanti a Fermin Aldeguer che conquista così il primo Q2 della sua carriera in MotoGP.

Bagnaia arranca e conquista il Q2 per un soffio

Per trovare l’ultima delle 6 Ducati in pista bisogna scendere fino alla 10^ posizione, con Pecco Bagnaia che paga 1”5 di distacco dal compagno di squadra e che ancora fatica a trovare il feeling giusto con la nuova moto. Il #63 è preceduto da Miller, miglior Yamaha in pista a conferma di un bel feeling con la M1 del team Pramac e ultimo pilota a girare sotto il 2.04, che è seguito da Acosta, Viñales e da Joan Mir che portano in top-10 rispettivamente KTM e Honda.

Bezzecchi fuori dal Q2

Eliminati e costretti al Q2 diversi big come Quartararo, Binder e Bezzecchi che chiudono il turno rispettivamente 11°, 12° e 13°. A Bez non riesce il colpo e l’approdo in top-10, terminando a 3 decimi da Bagnaia un venerdì complesso nel quale una serie di problemi ne hanno limitato il numero di giri svolti nel turno mattutino. Bezzecchi precede Ogura e Luca Marini. 18° tempo per Enea Bastianini, ancora lontano dalle altre KTM e a caccia di feeling con la sua RC16, mentre chiude la classifica a 4 secondi dalla vetta Lorenzo Savadori, che anche in questo fine settimana corre al posto di Jorge Martin, ancora in fase di recupero dai recenti infortuni ma presente al box Aprilia per seguire da vicino i lavori.

La classifica

Credits: MotoGP

Domani moto di nuovo in pista dalle 16.10 ora italiana quando scatteranno le FP2 che precederanno le qualifiche che avranno inizio alle 16.50. Il programma della giornata si chiuderà con la Sprint al via alle 21: diretta su Sky Sport MotoGP e TV8.

Mattia Fundarò