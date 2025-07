Formula E | Rookie test Berlino: Gabriele Minì domina entrambe le sessioni

La Formula E ha acceso i motori per il Rookie Test 2025 a Berlino, offrendo una giornata intensa di prove e chilometri utili allo sviluppo delle vetture di Gen3 Evo. In pista si sono alternati 22 giovani talenti. A svettare su tutti, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, è stato l’italiano Gabriele Minì al volante della Nissan.

Sessione mattutina

Nel turno del mattino, disputato in condizioni ideali — pista asciutta e temperature miti — Minì ha subito imposto il proprio ritmo con un crono di 57.643, restando al comando per gran parte delle tre ore di test. Un tempo più rapido persino di quelli visti durante il weekend di gara, a dimostrazione del potenziale dell’italiano sulla monoposto giapponese.

A seguirlo da vicino è stato Kush Maini (Mahindra), primo pilota indiano a vincere una gara in Formula 2 e già protagonista nei rookie test di Jeddah a inizio stagione. Maini ha confermato la sua adattabilità alle vetture elettriche, mostrando un feeling crescente con la tecnologia GEN3 Evo.

Terza piazza per l’americano Jack Crawford (Andretti), anche lui vincitore in F2, che ha messo a segno il suo miglior giro proprio nel finale della sessione. Quarto tempo per il campione F2 2023 Théo Pourchaire, di nuovo in azione con Maserati MSG Racing e di nuovo al quarto posto come già accaduto nei test sauditi.

Alle spalle dei primi quattro, Dino Beganovic ha chiuso quinto per Mahindra, seguito da Arthur Leclerc (Avalanche Andretti), fratello del ferrarista Charles, alla sua prima uscita in Formula E dopo i test GEN2 del 2019.

Da segnalare anche la presenza di Elia Weiss, che ha stabilito un record personale diventando il pilota più giovane di sempre a guidare una vettura di Formula E in un test ufficiale. Al debutto con Porsche, il tedesco ha percorso 46 giri, accumulando preziosa esperienza nonostante il 21° tempo finale.

Riflettori anche sul gruppo di piloti donne, protagoniste nel test femminile 2024 di Madrid e ora impegnate in programmi di sviluppo completi. Abbi Pulling (Nissan), Jamie Chadwick (Jaguar) ed Ella Lloyd (ERT) hanno completato rispettivamente 17°, 18° e 20°, con oltre 150 giri totali percorsi.

Il distacco tra il primo classificato e Leonardo Fornaroli, 22°, è stato di appena due secondi: segno di un livello altissimo di competitività e omogeneità tra i rookie.

Sessione pomeridiana

Nel pomeriggio, Minì ha confermato il suo stato di grazia limando ulteriormente il proprio riferimento: 57.428, migliorando di due decimi il tempo del mattino e chiudendo in cima anche la seconda sessione.

Seconda piazza per il pilota Porsche Ayhancan Güven, volto noto del DTM e al debutto nella categoria elettrica. Il turco ha chiuso a soli 226 millesimi da Minì, dimostrando subito confidenza con la vettura tedesca.

Terzo ancora Kush Maini, costante e veloce nell’arco di tutta la giornata. Callum Voisin (CUPRA KIROT) ha sorpreso con un solido quarto posto, davanti ad Alex Dunne (McLaren NEOM), reduce dalle FP1 di Formula 1 in Austria, e Jack Crawford, sesto con Andretti.

Anche nel pomeriggio, i 22 piloti in pista hanno percorso più di 1.000 giri complessivi, restando tutti racchiusi in 1,5 secondi: un dato che conferma il valore e il potenziale dei giovani talenti impegnati nei test.

Tempi Rookie Test Berlino

Ecco i tempi di giornata del Rookie Test di Formula E tenutosi a Berlino:

Crediti foto: Formula E

La Formula E tornerà in pista con l'ultimo round, che si terrà a Londra il 26 e 27 luglio.

Anna Botton