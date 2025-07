Formula E | Rookie Test di Berlino, la lista completa: ci sono Minì e Fornaroli

A Berlino lunedì 14 si disputerà una doppia sessione dedicata esclusivamente ai Rookies, dopo la FP0 che si è svolta a Jeddah lo scorso febbraio e che era stata chiusa al comando da Kush Maini con la Mahindra davanti a Gabriele Minì. Due nomi, questi, che vedremo in azione anche al Tempelhof Airport.

Diversi i piloti da Formula 2 e Formula 3

Sono nove i piloti che arrivano da Formula 2 e Formula 3 e che gireranno nell'arco di tutta la giornata. Dalla F2 provengono i nostri italiani Leonardo Fornaroli (Jaguar) e il già citato Gabriele Minì (Nissan), ai quali si aggiungono Jak Crawford (Andretti), Zak O'Sullivan (Envision), Alex Dunne (McLaren) e la coppia formata da Dino Beganovic e Kush Maini (Mahindra). Dalla F3 invece arrivano Callum Voisin (Cupra Kiro) e Alessandro Giusti (Lola Yamaha).

Credits: FIA Formula E

Per Minì non è la prima volta in Formula E viste le precedenti esperienze nei Rookie Test di Berlino dello scorso anno e nelle già citate FP0 di Jeddah di febbraio, mentre per Fornaroli sarà la prima volta alla guida di una monoposto elettrica, “regalo” che giunge dopo la sua prima vittoria in Formula 2 nella Sprint di Silverstone lo scorso fine settimana.

È un privilegio disputare il mio primo test in Formula E con Jaguar. Sarà una nuova sfida per me, ma non vedo l'ora. Lavorare con il team campione del mondo in carica è una grande opportunità e sarà bello girare sul circuito del Tempelhof Airport per la prima volta.

Quattro le donne presenti: chi sono

Sono quattro le donne presenti nella lista di piloti che parteciperanno alla giornata di prove lunedì. Su tutte Jamie Chadwick, che con Jaguar aveva partecipato già alle FP0 di Jeddah e che il brand inglese riavrà nella sua line-up: l'inglese, unica vincitrice delle W Series, quest'anno è impegnata [da chiudere]

Nissan schiera Abbi Pulling, il cui ruolo come pilota del simulatore con contratto pluriennale è stato ufficializzato nelle scorse settimane e giunge a seguito della sessione tutta al femminile svolta a Jarama lo scorso novembre. Pulling arriva dalla vittoria nella F1 Academy e quest'anno sta correndo nella GB3.

Simile il percorso di Bianca Bustamante, che ha firmato a giugno con Cupra Kiro per il ruolo di Development Driver. Bustamante, precedentemente legata all'Academy McLaren e sotto la quale aveva corso la F1 Academy lo scorso anno, è anche lei impegnata nella GB3, come la Pulling.

Membro dell'Academy McLaren è invece Ella Lloyd, 19enne gallese che quest'anno sta correndo nella F1 Academy - dove è attualmente quarta in campionato - e nella F4 britannica.

Porsche schiera Weiss: è il più giovane di sempre

Oltre al turco Ayhancan Guven, noto per la sua carriera nelle vetture GT e che quest'anno corre nel DTM con il team Manthey EMA, a fare il debutto su una Formula E ci sarà anche il 16enne tedesco Elia Luis Weiss, che quest'anno ha debuttato su una Formula 4 in Italia: Weiss sarà così il più giovane pilota a girare in una sessione con una Formula E.

Sono incredibilmente orgoglioso, senza dubbio chiunque sogna di poter guidare una Porsche. Che io possa farlo è incredibile, per me è un grande passo. Ho già avuto modo di girare al simulatore e tutto è andato molto bene: sono riuscito a prendere conoscenza con i sistemi e mi sono trovato bene con gli ingegneri. Mi sto preparando al meglio delle mie possibilità. Su una Formula E serve molta forza, mi sto allenando duramente.

La lista completa

Ecco qui la lista completa dei piloti che prenderanno parte alla giornata di test sul circuito del Tempelhof Airport.

Team Pilota 1 Pilota 2 Jaguar TCS Racing Leonardo Fornaroli Jamie Chadwick Tag Heuer Porsche Formula E Team Elia Weiss Ayhancan Guven DS Penske Daniil Kvyat Nikita Bedrin Nissan Formula E Team Abbi Pulling Gabriele Minì Andretti Formula E Jak Crawford Frederik Vesti Envision Racing Zak O'Sullivan Johnathan Hoggard Neom McLaren Formula E Team Alex Dunne Ella Lloyd Maserati MSG Racing Arthur Leclerc Théo Pourchaire Lola Yamaha Formula E Team Alessandro Giusti Hugh Barter Mahindra Racing Dino Beganovic Kush Maini Cupra Kiro Bianca Bustamante Callum Voisin

Il programma: 6 ore di prove

Saranno due le sessioni che si svolgeranno nel corso della giornata: semaforo verde alle 9 per la prima sessione di tre ore. Dopo la pausa pranzo, i test riprenderanno con una seconda sessione che durerà altre tre ore, dalle 14 alle 17.

Mattia Fundarò