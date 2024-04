EWC | 24H Le Mans: Pole YART davanti a SERT e FCC TSR Honda

NUMERO UNO NON A CASO

Niccolò Canepa, Marvin Fritz, Karel Hanika e l’aggiunta Robin Mulhauser non hanno il numero uno a caso sulla carena. Il loro sforzo combinato ha portato la YART alla pole position in classe EWC alla 24H di Le Mans 2024, grazie ad un tempo medio (dei migliori due piloti, Canepa e Hanika), di 1’34”888, ben 3 decimi meglio di quello di Yoshimura SERT che si porta in seconda posizione. Terza casella per F.C.C TSR Honda, a mezzo decimo dalla Suzuki rossa.

ATTENZIONE A VILTAIS

Honda Viltais continua a dimostrarsi sempre più competitiva, dopo aver brillato nei test pre Le Mans. La compagine che annovera Florian Alt, Steven Odendaal, Tati Mercado e James Westmoreland conquista la quarta posizione, solo 130 millesimi più lenta di FCC TSR. BMW manca proprio la quarta piazza per soli 40 millesimi, mentre Kawasaki Tricksta inizia già a subire quasi mezzo secondo dalla compagnia delle ufficiali. Settima piazza invece per il Tati Team all’esordio con Honda, ottavo posto per la Yamaha di KM 99.

SUPERSTOCK: NATIONAL MOTOS ANCORA LA MIGLIORE

Nella Stock è una Honda a comandare la classifica, quella di National Motos qualificatasi in nona posizione assoluta. Più veloce anche del Team Bolliger (10 in classifica), si piazzano davanti a TECMAS BMW, Chromeburner-RAC41 Honda, Team18 Sapeurs Pompiers e alla Metiss, che ottiene un ottimo piazzamento. Situazione particolare per il Wojcik, con la moto #777 in Stock in 15° piazza mentre la #77 di classe EWC addirittura in 29° posizione. Buon esordio per Aviobike, diciannovesimi assoluti, qualche grattacapo in più per Pitlane Endurance con il nostro Alessandro Delbianco (20°) e l’italianissimo Honda No Limits (22°). Appuntamento domani alle ore 14:50 su LiveGP per la diretta della prima ora della 24H di Le Mans EWC 2024!

Alex Dibisceglia

