WorldSBK | Toprak Razgatlıoğlu punzecchia Yamaha: "Non volevano portarmi in MotoGP"

Di piloti talentuosi ce ne sono molti, ora come in passato. Ma alcuni spiccano per coraggio e una bravura nel guidare la moto fuori dal comune. Uno di loro è sicuramente Toprak Razgatlıoğlu, campione del mondo WorldSBK 2021 in sella alla Yamaha Pata. Nel corso delle stagioni il turco ha dimostrato di poter spodestare una leggenda del campionato delle derivate di serie come Jonathan Rea, conquistando il titolo dopo un'era di dominio Kawasaki. Prima di passare in BMW, c'è stato un periodo, precisamente nell'estate del 2022, dove Razgatlıoğlu sembrava essere vicino al passaggio in MotoGP con Yamaha. Si pensava essere un'ipotesi realistica viste le condizioni e prestazioni poco soddisfacenti della squadra di Lin Jarvis. La faccenda, però, non è stata tutta rosa e fiori.

Credit: account instagram Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlıoğlu: “La Yamaha non aveva in mente di portarmi in MotoGP”

Il primo test a giugno 2022 ad Aragón, poi un secondo nella primavera del 2023 sul circuito di Jerez. È proprio quest'ultimo a non aver soddisfatto il ventisettenne.

Si discuteva già prima del test sulla posizione di guida. Di solito in Yamaha ci sono tre selle diverse. Ma quando sono arrivato al test, la moto era la stessa di prima. Ho fatto solo i miei giri. Non avevo molte gomme a disposizione. In realtà non volevo continuare a guidare dopo il primo giorno. Ho parlato con Kenan Sofuoglu e mi ha detto che avrei dovuto mostrare rispetto alla Yamaha e continuare. Tutti i giovani piloti hanno un sogno. Prima o poi vogliono guidare un prototipo della MotoGP. Ho potuto sperimentarlo, il che mi rende molto felice. Ma comunque la non rientrava nei piani di Yamaha farmi entrare in MotoGP.

Razgatlıoğlu, la rivelazione un anno dopo il test

Non volevano il nuovo contratto ed è per questo che abbiamo iniziato i colloqui con la BMW. Ho firmato con BMW e sono molto felice ora. È stata una nuova sfida per me e sono più motivato di prima.

Chissà se visto il grande interesse della BMW nel partecipare in un futuro vicino al campionato di MotoGP possa portare Toprak Razgatlıoğlu davvero a salire in sella ad un prototipo del motomondiale.

Damiano Cavallari

