F1 | GP Gran Bretagna, Qualifiche: super pole di Verstappen a Silverstone

La Red Bull festeggia il ritorno alla pole position con Max Verstappen, autore di un giro perfetto con cui riesce a strappare la partenza al palo ai due alfieri della McLaren. Male invece Tsunoda, che non riesce a superare la tagliola della Q2 e domani partirà dalla dodicesima posizione.

Max Versteppen firma la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna dopo essere stato al centro del mercato piloti. Un risultato importante per l’olandese, che riesce a conquistare la pole nonostante le condizioni meteo avverse ed il vento presente in pista. Verstappen domani dovrà gestire al meglio la partenza e guardarsi le spalle sia dalle McLaren che dalle Ferrari. Durante le prove libere, entrambe le Scuderie hanno dimostrato di avere un ottimo ritmo di gara, a differenza della Red Bull che si dimostra più adatta sul giro secco.

Il meteo di domani però potrebbe giocare un ruolo cruciale e mescolare le carte in tavola con Verstappen che si è sempre trovato a suo agio con la pioggia. L’olandese della Red Bull dovrà giocare tutte le sue carte per non solo difendersi dai suoi avversarsi, ma anche per trasformare la pole in una vittoria che manca da Imola.

A fine gara, l’olandese ha commentato:

È stato complicato oggi per il vento per tutto il tempo delle qualifiche, perché il vento si spostava, e qui è abbastanza difficile perché queste macchine sono estremamente sensibili a questo fattore. Siamo stati puliti per tutte le qualifiche e poi l’ultimo giro è stato sufficiente per la pole. Ma questa è una pista vera e propria in qualifica, soprattutto quando devi spingere al massimo in tutte le curve, devi essere almeno convinto. È molto piacevole.

Vedremo come andrà domani, se ci sarà pioggia o no. Però, innanzitutto, sono contento delle qualifiche. Senza dubbio una bella spinta per il team e sono entusiasta di andare a correre domani.