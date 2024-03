FIA F2 | Bahrain, un punto che vale oro per Antonelli

La stagione di FIA F2 2024 per Prema Racing non è iniziata nel migliore dei modi. In Bahrain un debutto dal sapore dolce amaro, considerato che il team si è giocato il titolo lo scorso anno. In ogni caso nulla è perduto soprattutto alla luce della Top10 raggiunta da Andrea Kimi Antonelli nella race-2.

Difficoltà già in qualifica

Un weekend non facile per Antonelli che ha dovuto fare i conti con le inaspettate difficoltà di Prema a far rendere al massimo la nuova monoposto.

Il gap è risultato evidente in qualifica. I problemi riscontrati nel corso di tutta la giornata, il bolognese ha chiuso la sessione col diciottesimo tempo, poi diciassettesimo in griglia per la squalifica di Kush Maini.

Il campione in carica della Formula Regional Europe ha riportato in una nota ai margini della prima sfida del 2024.

Prima sessione di qualifiche dell’anno e ovviamente non era quello che ci aspettavamo. Non siamo andati molto bene soprattutto con il secondo set di gomme perché non ci aspettavamo un tale cambiamento di grip. Non siamo al punto in cui vorremmo essere.

Talento in mostra

La monoposto difficile da guidare non ha impedito a Kimi di mettere in mostra tutto il suo talento in entrambe le gare. Il #4 dello schieramento si è reso protagonista di numerosi testa a testa dai quali è uscito vincitore.

Il nostro connazionale ha saputo anche imporsi sul compagno di box Ollie Bearman. Una piccola consolazione per lui, risultato che ha preceduto l'approdo in Top10.

Antonelli al debutto con PREMA in FIA F2

Feature Race: P10, primo punto

Kimi è stato in grado di salire in Top10. La gestione delle gomme, oltre che alla velocità di punta, non hanno aiutato l'alfiere di Mercedes, due aspetti cruciali che potrebbero incidere anche sull'imminente round in Arabia Saudita tra i muretti di Jeddah.

È lo stesso Kimi Antonelli a dichiararlo post gara, nonostante sia comunque soddisfatto per il risultato raggiunto:

La mia prima Feature Race è andata bene. Sono stato piuttosto sfortunato alla partenza, perché sono stato colpito da dietro mentre cercavo di evitare un incidente e ho perso alcune posizioni. Con le gomme Prime, il ritmo era piuttosto elevato. Siamo riusciti a rientrare nella top 10 e a mantenere un buon ritmo. Poi abbiamo fatto un po’ di box, ma con le Option abbiamo faticato più del previsto. Dobbiamo fare un esame approfondito perché rispetto alle Prime, dove eravamo abbastanza competitivi, il ritmo non era altrettanto forte. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, soprattutto per come ho gestito la gara.

Soddisfazioni verso l'Arabia

Nonostante le difficoltà del team, sono molti gli aspetti positivi dopo un fine settimana piuttosto interessante. La punta di diamante del vivaio della Mercedes sarà un cliente durissimo per tutti, pronto per tornare in Top10 già questo nel weekend che ci apprestiamo a commentare.

Per lui sarà in ogni caso una sfida nuova; ricordiamo infatti che l'ex campione italiano di F4 non ha mai gareggiato all'interno di un tracciato cittadino vista l'assenza dal calendario 2023 della Formula Regional della prova di Monaco.

Anna Botton