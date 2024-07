WorldSSP | Donington Park, Gara 2: Montella beffato dai track limits, vince ancora Huertas

Arriva come una doccia fredda la decisione della Direzione Gara. Yari Montella, sulla pista, ha vinto in maniera magistrale Gara 2 del WorldSSP a Donington Park. Giusto prima di arrivare al parco chiuso, però, arriva la comunicazione: il pilota Barni Spark Racing Team perde la vittoria per aver oltrepassato i limiti della pista all'ultimo giro. Festeggia Adrián Huertas, con Jorge Navarro che completa la tripletta Ducati.

Bandiera rossa per il maxi-incidente alle “Esses”

Dopo solo una manciata di giri viene esposta la bandiera rossa da parte della Direzione Gara. Inizialmente, si pensava fosse per la caduta di Glenn van Straalen, ma presto le immagini vengono in soccorso. Alle “Esses”, la complicata curva 9, sono stati coinvolti ben quattro piloti: Federico Fuligni, John McPhee, Krittapat Keankun e la wild-card Tj Toms. Se Fuligni e McPhee stanno bene, Keankun è stato portato via in ambulanza, anche se non dovrebbe essere nulla di serio per il pilota thailandese di Yamaha. Di conseguenza, la gara è stata accorciata da 19 a 12 giri.

Che beffa per Montella! I track limits gli tolgono la vittoria

Dopo la gara piuttosto deludente di Sabato, chiusa in 3ª posizione, Yari Montella si è ripresto con gli interessi nella seconda manche. Il pilota campano ha sopravanzato il rivale per il titolo Adrián Huertas in partenza, mantenendo poi la testa della corsa per tutti i 12 giri previsti dopo l'esposizione della bandiera rossa. Montella ha sfruttato le difficoltà proprio di Huertas, il quale è apparso più al limite rispetto alla perfezione mostrata ieri. Lo spagnolo, però, è tornato sotto al rivale a suon di giri veloci, in una battaglia sul filo dei millesimi. Sotto la bandiera a scacchi è Montella a vincere, ma la Direzione Gara strozza l'urlo di gioia del #55: alle “Esses” nell'ultimo giro, il pilota del Barni Spark Racing Team ha pizzicato il verde nella prima curva a sinistra: questione di millimetri, ma se il sensore suona non c'è polemica che tenga. Huertas vince la quarta di fila e vola a +25 su Montella in campionato.

Navarro torna sul podio, Manzi 4° e attardato

Fin dal debutto a Misano sulla Panigale V2 955 si era capito come Jorge Navarro potesse diventare un contendente fisso per il podio nel WorldSSP. Detto, fatto: lo spagnolo di Orelac Racing chiude il podio di Gara 2 a Donington Park, tornando così ad assaporare il sapore dello spumante per la prima volta da Portimão 2023 in questo campionato, quando ancora correva con la R6 di Ten Kate Racing. Parlando della squadra olandese, Stefano Manzi porta la Yamaha in 4ª posizione, ma senza mai impensierire il terzetto di testa, così come testimoniano i 6" di ritardo sotto la bandiera a scacchi. Ora l'italiano, vice-campione 2023, scivola a -39 dalla vetta.

Una splendida battaglia a tre chiude la top 5: Thomas Booth-Amos porta la Triumph in 5ª posizione dopo un duello all'ultimo sangue con Valentin Debise. L'esperto francese, infilato dall'inglese nel corso dell'ultimo giro, ha tentato un attacco criminale all'ultima curva, finendo lungo e andando nell'erba. Ad approfittare dell'errore del pilota Evan Bros sono Niki Tuuli e Glenn van Straalen, rispettivamente 6° e 7°. A chiudere la top 10 sono Oliver Bayliss e Lucas Mahias, meno brillante rispetto a Gara 1. Marcel Schroetter è 11° dopo la caduta prima della bandiera rossa, ma paga pesantemente in ottica iridata. Simone Corsi, Lorenzo Baldassarri e Federico Caricasulo chiudono la zona punti, con il primo che è il vincitore del WorldSSP Challenge.

WorldSSP | Donington Park: i risultati di Gara 2

