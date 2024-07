WorldSBK | Donington Park, Gara 2: Razgatlioglu firma un'altra tripletta

Non c'è chiamata in MotoGP che tenga: Toprak Razgatlioglu appartiene al WorldSBK e, in sella alla sua BMW, si prende anche Donington Park. Dopo Misano, il turco conquista la seconda tripletta consecutiva, volando a +41 in classifica. Completano il podio Nicolò Bulega e Alex Lowes.

Altroché MotoGP: Toprak-BMW coppia inossidabile

Con la conferma di Razgatlioglu nel restare in WorldSBK anche il prossimo anno potremmo godere ancora per un'altra stagione di queste fantastiche prestazioni. Toprak impone fin dalla partenza un ritmo eccezionale tenendo per quasi l'intera durata della gara un passo del 1'26" basso. Alle sue spalle il gruppetto deve arrendersi fin dalle prime battute vedendo la ruota posteriore della M1000RR sempre più piccola nel saliscendi del tracciato britannico. Primo degli italiani un ritrovato Nicolò Bulega che dopo aver avuto qualche problema nel corso del weekend è riuscito insieme al team a trovare la velocità necessaria per stare in top 3.

L'ultimo gradino del podio è stato in bilico per tutti i 23 giri in quanto Alex Lowes e Scott Redding, sulla BMW del team Bonovo, hanno lottato per la terza posizione dandosene di santa ragione. Però ad avere la meglio è il portacolori Kawasaki che centra un altro meritatissimo podio. Chiude le cinque posizioni di testa il campione del mondo in carica che in questa parte della stagione è molto in difficolta, Alvaro Bautista. Lo spagnolo pecca in partenza nonostante un grande spunto nel rilasciare la frizione, ma alla prima curva viene inghiottito dal gruppo dovendo rimontare per tutta la corsa, prima su Danilo Petrucci, che porta a casa con una spalla dolorante un buon sesto posto, e Dominique Aegerter 9°.

Locatelli e Rea in coppia, ritiro per Iannone

C'è stato un periodo in cui il duo sulla R1 non portava a casa risultati degni di nota. Ma a quanto pare Andrea Locatelli e il campionissimo Rea stanno tornando a battagliare per le posizioni che contano. L'italiano, quest'oggi 7°, ha occupato per diversi giri la top 5. A seguirlo è il compagno di squadra sei volte iridato. A chiudere la top 10 è la seconda Kawasaki di Axel Bassani, reduce dalla caduta nella Superpole Race della mattinata. Honda continua a faticare pure in Regno Unito: Iker Lecuona è 14° davanti al compagno di box Xavi Vierge. Da segnalare il ritiro di Andrea Iannone che dopo essere balzato di ben sette posizioni nel primo giro deve arrendersi anche lui ai dolori fisici che la sindrome compartimentale reca, soprattutto in un circuito tortuoso come quello di Donington Park. Resta nelle retrovie Michael Ruben Rinaldi solo 17°.

WorldSBK | Donington Park: i risultati di Gara 2

