Italian F4 | Paul Ricard, gara-1: Bohra centra il primo successo nella categoria

Akshay Bohra sfrutta la débacle di Freddie Slater assicurandosi gara-1 del Paul Ricard. L’albo d’oro dell’Italian F4 annovera un nuovo vincitore, classe ’07 alfiere del team US Racing, squadra che festeggia un’incredibile doppietta, con Jack Beeton subito alle spalle del pilota indiano. Chiude il podio la Van Amersfoort di Hiyu Yamakoshi.

Bohra vince la sua prima gara nell’Italian F4

L’assenza di Freddie Slater nelle posizioni nobili della classifica, reduce da una foratura nel primo turno di qualifica, apriva nuovi scenari nella prima gara del weekend francese. Akshay Bohra ha sfruttato la pole position per assicurarsi una corsa molto lineare, alimentata solo dalla pressione messa alle sue spalle dal compagno di squadra Jack Beeton, secondo sotto la bandiera a scacchi a pochi decimi dal vincitore.

Il solo pilota Van Amersfoort Hiyu Yamakoshi ha impedito al team US Racing di centrare addirittura una tripletta, con la terza vettura del team americano, con al volante Matheus Ferreira, arrivata negli scarichi del nipponico. Yamakoshi che ora deve guardarsi le spalle proprio dal vincitore di giornata, arrivato a sole diciassette lunghezze dall’attuale vice-campione.

Per trovare la prima Prema Racing dobbiamo scendere in quinta posizione, con Alex Powell ad aprire un quartetto bianco-rosso: Kean Nakamura-Berta si è classificato sesto, davanti ad altri due alfieri del team veneto Rashid Al Dhaheri e Dion Gowda. Rimasta ai box la #27 di Freddie Slater, che ha preferito preservare un set di gomma nuova per le due gare in programma domani, dove lo rivedremo partire al vertice. Chiudono i dieci Gianmarco Pradel e Maxim Rehm.

Fuori dai dieci i nostri portacolori

Tra gli italiani svetta Davide Larini, quattordicesimo rimontando sei posizioni rispetto al via, quattro invece i posti recuperati da Emanuele Olivieri, diciottesimo sotto la bandiera a scacchi. Piccolo passo avanti anche per Alvise Rodella, ventiduesimo ed ancora alla ricerca dei primi punti stagionali.

In gara-2 Akshay Bohra bisserà la pole odierna, nella corsa che prenderà il via alle 11:10. Nel pomeriggio gara-3, che vedrà il ritorno di Freddie Slater a guidare lo schieramento, con i semafori che si spegneranno alle 17:25.

Samuele Fassino