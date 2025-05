WorldSSP | Most, Gara 2: Öncü vince, Manzi è 6° ma allunga

La vittoria gli è sfuggita di solo un decimo ieri, ma in Gara 2 del WorldSSP Can Öncü si è rifatto con gli interessi. Il pilota turco vince la gara conclusiva del weekend di Most davanti al compagno di marca Lucas Mahias e alla Ducati di Philipp Oettl, al primo podio stagionale. Sesta posizione per Stefano Manzi, ancora leader del campionato.

Öncü si rifà con gli interessi, Masiá a terra

Can Öncü ha dimostrato ancora una volta il suo grandissimo talento, conquistando la terza vittoria stagionale nel WorldSSP. Il pilota di Evan Bros ha vinto il lunghissimo braccio di ferro con Lucas Mahias: il francese ha concluso il fine settimana di Most con ben due podi, rilanciando così la propria stagione. Öncü sta cercando di entrare nella lotta per il campionato, che in questo momento vede Stefano Manzi come grande favorito in virtù delle fatiche dei rivali in queste ultime due manche. È finito a terra, mentre si trovava in lotta per la vittoria, Jaume Masiá. Il vincitore di Gara 1 ieri pomeriggio si trovava in seconda posizione a sette giri dalla fine, lasciando così un possibile podio. La terza posizione è conquistata dalla Ducati di Philipp Oettl, al primo podio con la formazione Feel Racing campione del mondo con Adrián Huertas nella scorsa stagione. Il tedesco è tornato al livello atteso e nei prossimi round sarà uno dei possibili candidati alla vittoria di manche.

Manzi è 6° ma sempre più leader

Le Ducati di Marcel Schroetter e Valentin Debise hanno beffato la R9 di Stefano Manzi. Il pilota italiano ha portato a casa il risultato dopo l'errore che lo ha visto protagonista nella giornata di ieri, quando è caduto mentre si trovava in lotta per la vittoria. Manzi chiude 6° ma è sempre più leader della classifica iridata, che ora lo vede con 40 punti di vantaggio sugli inseguitori. Tom Booth-Amos ha chiuso 9° dopo la caduta di ieri davanti a Bo Bendsneyder: gare in rimonta per i due contendenti al titolo, che comunque hanno chiuso un weekend in netta difficoltà rispetto all'italiano di casa Yamaha. Aldi Mahendra continua il suo percorso di crescita con la 7ª posizione davanti a Corentin Perolari, il quale si dimostra ancora competitivo con la Honda. Undicesima posizione per Federico Caricasulo, mentre Filippo Farioli è 13°.

WorldSSP | Most: i risultati di Gara 2

