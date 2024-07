FIA F2 | A Silverstone scatta la seconda metà del campionato

La F2 approda a Silverstone per l'ottavo round stagionale, il terzo consecutivo dopo quelli di Barcellona e Spielberg, a contorno del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Resta aperto Il campionato, con Paul Aron ed Isack Hadjar separati da soli 11 punti. Ecco tutte le informazioni e gli orari tv sul round di Silverstone della Formula 2.

Il duello Aron e Hadjar

Sebbene finora non abbia ottenuto neanche una vittoria, l'estone Paul Aron, rookie in forza al team Hitech, è ancora in testa al campionato con 117 punti. Con il discusso (soprattutto all'interno del team Campos) terzo posto nella Feature Race di Spielberg, Isack Hadjar ha accorciato le distanze, portandosi a quota 106, a soli 11 punti di ritardo dal leader della classifica.

Decisamente più staccati gli altri. Gabriel Bortoleto, che in Austria ha ottenuto la sua prima vittoria in F2, è salito al terzo posto a 85 punti, davanti a Zane Maloney, il quale, dopo un inizio di stagione folgorante, da Imola in poi ha racimolato appena 13 punti ed è ora quarto a quarto a quota 75, a pari punti con Franco Colapinto.

Proseguono le difficoltà per Andrea Kimi Antonelli che, principalmente per motivazioni legate alla vettura, tra Barcellona e Spielberg ha chiuso con un doppio zero, stazionando al momento nono in campionato con 48 lunghezze. Peggio va al suo compagno di squadra in Prema, Oliver Bearman, addirittura quattordicesimo in campionato, ma può rallegrarsi per altri motivi, essendo arrivata oggi l'ufficialità del suo passaggio in F1 con il team Haas nella stagione 2025.

Il circuito di Silverstone

Ex aeroporto militare della RAF convertito al circuito al termine della Seconda Guerra Mondiale, il circuito di Silverstone è considerato uno dei luoghi sacri dell'automobilismo, essendo stato il primo circuito ad ospitare un Gran Premio di Formula 1 nel 1950. Dopo svariate modifiche nel corso dei suoi quasi 80 anni di attività, misura adesso 5891 metri, ruota in senso orario e conta 18 curve, 10 a destra e 8 a sinistra. Sebbene non sia più il circuito velocissimo di un tempo (una volta un giro si percorreva ad una media oraria inferiore solo a quella di Monza), presenta ancora lunghi rettilinei e curve veloci, rendendolo sia un circuito adatto ai sorpassi, e sia estremamente sfidante per i piloti e per gli ingegneri. Le zone DRS saranno 2, una sul cosiddetto Hamilton Straight, tra le curve 5 e 6 (Arena e Brooklands), e l'altra sull'Hangar Straight, tra le curve 14 e 15 (Chapel e Stowe).

Il circuito di Silverstone, dove correrà la F2 questo weekend. © F1

Il record della pista risale al 2019, quando Zhou Guanyu, all'epoca con UNI Virtuosi, girando in 1:38.182. La Sprint Race del sabato sarà di 21 giri (123.577 km), mentre la Feature Race sarà lunga 29 tornate (170.705 km). Le gomme qui saranno particolarmente sollecitate: la Pirelli porterà gomme Hard a banda bianca e gomme Soft a banda rossa.

Gli orari del weekend

Tutte le sessioni della F2 a Silverstone saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 5 luglio

10.00 - 10.45: Prove Libere

15.05 - 15.35: Qualifiche

Sabato 6 luglio

13.15 - 14.05: Sprint Race (21 giri o 45 minuti + 1 giro)

Domenica 7 luglio

09.55 - 11.00: Feature Race (29 giri o 60 minuti + 1 giro)

Alfredo Cirelli