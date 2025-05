WorldSSP | Cremona, Superpole: Caricasulo di nuovo davanti, Öncü e Manzi in prima fila

Il poleman del round di Cremona del WorldSSP è Federico Caricasulo, che nel corso della sessione di qualifica si è imposto su Can Öncü e Stefano Manzi, che completano insieme all'italiano la prima fila dello schieramento.

Caricasulo di nuovo in pole dopo due anni, Öncü secondo

Nel turno di Superpole sul circuito di Cremona è Federico Caricasulo a conquistare la pole position in vista delle due gare previste per il weekend, dopo due anni di digiuno, portando a termine un giro in 1:31.728, che gli è valso la partenza dalla prima casella sulla griglia. Ad affiancarlo in seconda posizione ci sarà Can Öncü, reduce dalla vittoria ad Assen, che con soli +0.040 di distacco e un miglior tempo di 1.31.768 conquista la seconda piazzola. A chiudere la prima fila è invece un altro italiano, Stefano Manzi, che grazie ad un miglior crono fatto registrare in 1:31.843 chiude una Top 3 molto ravvicinata. Scatterà dalla quarta posizione invece Jaume Masià, reduce da un turno di qualifica che gli ha permesso di concludere il suo miglior giro in 1.31.853, a pochi centesimi di distanza dalla pole position.

Quinto allo scadere della sessione invece Bo Bendsneyder, che dopo la vittoria sul suo circuito di casa due settimane fa, ora è pronto a cercare la vittoria anche sul circuito italiano e ci proverà forte di un tempo di 1.32.024. Dietro di lui partono invece Lucas Mahias, che ha concluso in sesta posizione, e Tom Booth-Amos, che chiude settimo con un tempo di 1:32.070. L'ottava piazzola di partenza è occupata invece da Valentin Debise, che è stato capace di concludere il turno con un miglior crono di 1:32.297, posizionandosi davanti a Niccolò Antonelli in nona piazza e Xavi Cardelus in decima, a chiusura della Top 10.

Fatica per Farioli e Rinaldi, caduta per Tuuli

Appena fuori dai primi dieci e a metà della quarta fila si trova Filippo Farioli, che dopo il turno di Superpole scatterà dall'undicesima posizione, con un tempo di 1:32.364, seguito a ruota da Aldi Mahendra e Simon Jespersen, che invece si piazzano in dodicesima e tredicesima posizione. Fatica anche per altri italiani della griglia di Supersport, con Michael Rinaldi che non riesce ad andare oltre alla diciannovesima posizione, con un miglior giro in 1:32.768.

Ventesimo posto invece per Leonardo Taccini, che con un crono di 1:32.984 si piazza appena davanti a Corentin Perolari e Yuki Okamoto, che invece concludono in ventunesima e ventiduesima posizione. Sessione da dimenticare invece per Niki Tuuli, che nel corso del turno di qualifica è stato protagonista di una caduta a pochi minuti dalla fine, che lo ha costretto ad abbandonare la pista prematuramente. Il pilota finlandese è stato successivamente dichiarato unfit per il resto del weekend a causa del peggiorare del dolore alla spalla sinistra, causato dalla caduta.

WorldSSP | Cremona: i risultati della Superpole

Credits: WorldSBK

Da Cremona - Valentina Bossi

