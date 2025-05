WorldSBK | Cremona, FP2: Bulega imprendibile anche il pomeriggio, a terra Bautista

Sulla pista di Cremona è Nicolò Bulega a conquistare la prima posizione nel turno di Prove Libere 2 del WorldSBK, seguito a ruota da Toprak Razgatlıoğlu, che invece occupa la seconda piazza e Axel Bassani a chiudere la Top 3 con il terzo miglior tempo.

Bulega è il più veloce anche del pomeriggio, doppia caduta per Bautista

Sotto il sole di Cremona il pilota più veloce di tutto il pomeriggio è Nicolò Bulega, che nel corso della sessione di FP2 è riuscito a far segnare il suo miglior giro in 1:29.275, conquistando così la prima posizione nella classifica dei tempi e dimostrando di avere la velocità e la confidenza necessarie per poter essere competitivo sul tracciato lombardo. Il suo primo diretto inseguitore è Toprak Razgatlıoğlu, che nel corso del turno è riuscito a mettere insieme un tempo di 1:29.465, che gli è valso la seconda posizione con un distacco di +0.215 dalle prestazioni del pilota italiano. Terzo sotto la bandiera a scacchi si posiziona Axel Bassani, che con grazie ad un crono di 1:29.640 riesce a chiudere con solo tre centesimi di distacco dal primo della classifica, il che gli ha consentito di conquistare la posizione di chiusura della Top 3.

Quarto posto per Andrea Locatelli, che sul circuito di casa riesce a chiudere appena fuori dai primi tre, portandosi dietro al quinto posto Álvaro Bautista, che però non conclude il primo giorno del round italiano della Superbike come previsto: il pilota di Ducati Aruba.it, dopo essere stato protagonista di una caduta in Curva 7 nel corso della mattina, si è ritrovato nella medesima situazione per due volte anche durante il turno del pomeriggio. La prima volta lo spagnolo è caduto in Curva 8 a pochi minuti dalla bandiera verde, mentre la seconda volta è stato protagonista di una scivolata in Curva 2, che lo ha portato a rimanere nel box per tutto il resto della sessione. Nonostante questo il suo miglior giro in 1:29.730 gli ha permesso di piazzarsi davanti a Iker Lecuona e Sam Lowes, che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione al termine del turno.

Montella fuori dai primi 10, fatica al ritorno per Rea

Più o meno a metà della Top 10 e subito dietro al fratello si posiziona invece Alex Lowes, che porta a casa il suo miglior giro in 1:29.838 e chiude così in ottava posizione. Alle sua spalle invece arriva Andrea Iannone, che dopo una sessione un po' sottotono riesce in ogni caso a portare a casa la nona posizione, appena davanti al portabandiera Barni Danilo Petrucci, che invece termina in nona piazza. Undicesimo piazzamento invece per Xavi Vierge, che dopo un settimo nel corso del mattino non riesce a replicare la sua prestazione, restando così rilegato al di fuori dei primi dieci della classifica. Dietro di lui invece si trova Yari Montella, grande escluso tra gli italiani dalla Top 10 che chiude il secondo turno di libere in dodicesima posizione e portandosi dietro Remy Gardner, che nella prima giornata del weekend in Italia non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione nel pomeriggio. Quattordicesima piazza invece per Bahattin Sofuoglu, che conclude davanti a Scott Redding e Michael van der Mark, che invece alla bandiera a scacchi hanno conquistato rispettivamente il quindicesimo e sedicesimo tempo. Termina inoltre la prima giornata di ritorno in pista di Jonathan Rea, che dopo l'infortunio subito in occasione del primo round stagionale in Australia, è stato dichiarato ufficialmente idoneo a correre per il resto del weekend e ha chiuso il secondo turno di libere in ventunesima posizione, alle spalle di Tarran Mackenzie in ventesima.

WorldSBK | Cremona: i risultati delle FP2

Credits: WorldSBK

Da Cremona - Valentina Bossi

