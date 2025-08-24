MotoGP | GP Ungheria, Acosta realista: "Avrei potuto lottare con Márquez"

Un weekend sulle montagne russe per Pedro Acosta. Sul circuito di Balaton Park, il pilota spagnolo ha terminato il Gran Premio MotoGP in seconda posizione. Un weekend di alti e bassi per il pilota KTM, veloce fin dal venerdì ma che sabato ha visto la giornata più difficile della tre giorni magiara.

Acosta in rimonta, KTM in costante crescita

Il fine settimana di Pedro Acosta sul nuovo circuito ungherese di Balaton Park è stato un susseguirsi di prestazioni contrastanti. Se nelle prove libere il #37 ha dimostrato di poter essere all'altezza di Marc Márquez, la situazione è cambiata radicalmente nel corso del sabato. Il pilota spagnolo ha commesso un errore cadendo nel giro di uscita del Q2, che lo ha portato a terminare solamente in settima posizione. Non è andata meglio nella Sprint, dove è caduto in una corsa che lo vedeva comunque lontano dalle posizioni di testa.

Come i grandi campioni, Acosta ha rovesciato le sorti di un weekend complicato proprio nel Gran Premio. La partenza è stata nettamente migliore e gli ha permesso di mettersi al 4° posto fin dal primo giro. Al 7° passaggio è arrivato il sorpasso ai danni di Franco Morbidelli, per poi cominciare una lenta ma inesorabile rimonta verso la 2ª piazza di Marco Bezzecchi. Una staccata chirurgica ha permesso al pilota di Mazarrón di prendersi il secondo podio stagionale domenicale dopo quello conquistato a Brno.

Pedro Acosta deve ancora immagazzinare esperienza e commettere meno errori. Ma il suo talento è indiscutibile e ha nelle sue mani una moto che sta migliorando costantemente, grazie al lavoro del costruttore austriaco.

Il commento: “Sabato ha compromesso il risultato finale”

Pedro Acosta ha commentato la sua gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Come voto mi do 7. Venerdì è iniziato molto bene, ma poi il sabato è stato un disastro. Ringrazio il team perché hanno fatto due moto da zero ed il risultato di oggi è stato possibile grazie a loro. Penso che avrei potuto lottare con Márquez, ma la caduta di sabato ha condizionato tutto, e partendo settimo diventa difficile. Con il risultato di oggi abbiamo salvato il fine settimana. Penso che l'errore di ieri è tutta esperienza: devo imparare a gestire le emozioni.

Il pilota spagnolo ha poi spiegato i miglioramenti fatti da KTM:

Ci manca ancora un po', ma stiamo facendo dei progressi e mi sto divertendo. Da quando ho fatto l'operazione al braccio ho cominciato a guidare come volevo, sia sul passo che sul giro secco. Dopo la pausa estiva abbiamo migliorato con la nuova carena.

Federica Passoni

Leggi anche: MotoGP | GP Ungheria, Márquez fa 10: "Non è normale vincere così"