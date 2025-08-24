MotoGP | GP Ungheria, Márquez fa 10: "Non è normale vincere così"

Marc Márquez non si ferma più. A Balaton Park ha centrato la settima vittoria consecutiva, numeri che impressionano e lo avvicinano sempre di più al nono titolo mondiale.

Il titolo si avvicina

Nessuno riesce a fermare Marc Marquez e anche Balaton Park si colora di rosso. La gara non è iniziata in modo lineare come nella Sprint di ieri e il #93 ha dovuto portare pazienza per non commettere errori. Dopo aver perso la leadership in partenza, Marquez si è accodato a Marco Bezzecchi. In curva 2 c'è stato il contatto con l'italiano, un episodio fortunato che non ha avuto conseguenze per i due piloti. All'undicesimo giro, Marquez si è ripreso la leadership del Gran Premio e da lì in poi nessuno è più riuscito a tenere il suo passo. Il pilota Ducati ha chiuso la gara con +4.314 secondi di vantaggio su Pedro Acosta.

Con la vittoria nel Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, Marc Marquez ha messo a segno il settimo trionfo consecutivo nel mondiale, confermando un dominio che ormai sembra difficilmente frenabile. Per lo spagnolo si tratta della decima vittoria stagionale con la GP-25, numeri che testimoniano lo stato di forma eccezionale del #93 ma anche la perfetta sintonia con questa moto: pilota e mezzo sembrano ormai un tutt'uno. Il titolo di Marc Marquez è alle porte e, tra pochi weekend, potremmo vederlo festeggiare il suo nono titolo mondiale.

Marc Marquez: “Sono contento”

La continuità dei risultati e le difficoltà degli avversari gli consentono ora di accumulare un vantaggio sempre più solido in classifica generale. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Marquez ha commentato così il suo dominio: "Non è normale. Specialmente con questi weekend, adesso sono molti difficili perchè si fa sia la Sprint che la gara, fare quattordici partenze, quattordici gare e vincere quelle quattordici. Sono contento, specialmente il feeling con la moto è molto buono".

Lo spagnolo ha poi proseguito, soffermandosi sulla possibilità di essere battuto dai suoi avversari: “Sono sempre realista riguardo a quello che sta succedendo, perchè non è normale vincere così. La normalità è lottare con gli altri, ma per il momento il feeling è buono. Arriveranno delle piste dove Alex, Pecco, Acosta, Bezzecchi mi batteranno, ma per il momento siamo contenti. Vediamo, per esempio, il prossimo weekend in Catalogna penso che sarà un po' più difficile”.

Giulia Pea