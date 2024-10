MotoGP | GP Malesia: lo scontro finale si avvicina, anteprima del penultimo round

Nel caldo ed umido teatro di Sepang la MotoGP è pronta a correre il GP della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento della stagione, nonché gara fondamentale nella rincorsa al titolo di Jorge Martín e Pecco Bagnaia, separati da 17 punti. Andiamo a scoprire le informazioni principali e gli orari del GP della Malesia.

La Malesia si appresta a chiudere quel trittico di gare in cui il paddock della MotoGP è passato prima per l'Australia e poi per la Thailandia, eventi in cui Jorge Martín ha massimizzato il potenziale del team Pramac e della GP24, dimostrandosi quanto mai costante grazie ad una serie di secondi posti alquanto positiva in ottica mondiale. Bagnaia, invece, si è dimostrato un po' più altalenante, ma la vittoria di Buriram ha regalato una bella dose di ossigeno al due volte Campione del Mondo, che dopo il ko del GP dell'Emilia Romagna ha ottenuto due vittorie ed altrettanti terzi posti. Alla vigilia del GP della Malesia il distacco tra lo spagnolo e l'italiano si attesta sui 17 punti, che si uniscono ai 74 ancora disponibili includendo anche la Sprint e il GP di Valencia. Attenzione però, perché nelle ultime ore la comunità valenciana è stata colpita da una violenta alluvione e ciò potrebbe mettere a rischio lo svolgimento dell'ultimo GP. A conti fatti Martín ritrova in Sepang il primo match-point, ma per conquistare il titolo in Malesia dovrà guadagnare almeno 21 punti ad un Bagnaia mai domo quando messo all'angolo.

Archiviando, per ora, la lotta per il Mondiale Piloti, il weekend della Malesia riceve ancor più attenzione per via del ritorno in MotoGP di Andrea Iannone, tornano nelle competizioni proprio quest'anno nel WorldSBK con la Ducati GoEleven (vittoria in Gara 1 ad Aragon e cinque podi). Il 35enne di Vasto è stato scelto dal team VR46 per sostituire Fabio Di Giannantonio, che ha deciso di operarsi per risolvere l'infortunio alla spalla sinistra rimediato in Austria. Stagione già finita per il romano, che punta a presentarsi nella massima forma al via del 2025, mentre Iannone ritrova in Sepang la possibilità di tornare in MotoGP a cinque anni dall'ultima gara corsa prima della squalifica per doping.

Ora passiamo alle statistiche: il Motomondiale corre a Sepang dal 1999, anno di inaugurazione della pista, con Valentino Rossi capace di trionfare 6 volte tra 500cc (2001) e MotoGP (2003, 2004, 2006, 2008 e 2010). Dani Pedrosa lo segue con 3 affermazioni (2012, 2013 e 2015), mentre a quota 2 troviamo Kenny Roberts Jr. (1999 e 2000), Casey Stoner (2007 e 2009), Marc Marquez (2014 e 2018) ed Andrea Dovizioso (2016 e 2017). Un successo a testa per Max Biaggi (2002), Loris Capirossi (2005), Maverick Viñales (2019), Pecco Bagnaia (2022) ed Enea Bastianini, vincitore del GP dell'anno scorso.

IL SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT

Lunghezza: 5,5 km

5,5 km Curve: 15 (10 a destra, 5 a sinistra)

15 (10 a destra, 5 a sinistra) Distanza gara Moto3: 15 giri (83,1 km)

15 giri (83,1 km) Distanza gara Moto2 : 17 giri (94,2 km)

: 17 giri (94,2 km) Distanza gara MotoGP Sprint : 10 giri (105,4 km)

: 10 giri (105,4 km) Distanza gara MotoGP: 20 giri (110,8)

PROGRAMMA E ORARI DEL GP DELLA MALESIA

Nel corso dell'intero fine settimana della MotoGP a Sepang sarà possibile seguire tutte le sessioni in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208). In chiaro su TV8 verrà trasmessa in diretta tutta la programmazione del sabato (a partire dalle Qualifiche MotoGP), mentre le gare della domenica andranno in differita secondo questi orari: Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15, MotoGP ore 14:00.

Ricordiamo che LiveGP.it sarà in diretta sui propri canali social per raccontare sia la Sprint che la Gara del Gran Premio della Malesia 2024. Di seguito gli orari completi di tutto il weekend:

Giovedì 31/10

10:00 | Conferenza stampa

Venerdì 1/11

02:00 | Moto3 FP1

02:50 | Moto2 FP1

03:45 | MotoGP FP1

06:15 | Moto3 FP2

07:05 | Moto2 FP2

08:00 | MotoGP Prove

Sabato 2/11

01:40 | Moto3 FP3

02:25 | Moto2 FP3

03:10 | MotoGP FP2

03:50 | MotoGP Qualifiche

05:50 | Moto3 Qualifiche

06.45 | Moto2 Qualifiche

08:00 | MotoGP Sprint

Domenica 3/11

03:40 | MotoGP Warm Up

04:00 | Rider Fan Parade

05:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 11:00)

06:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 12:20)

08:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 14:00)

Matteo Pittaccio