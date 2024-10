MotoGP | Iannone in Malesia con VR46, rimpiazzerà Di Giannantonio

Andrea Iannone è pronto per tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del GP Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024. L'italiano è atteso con Pertamina Enduro VR46 Racing Team al posto di Fabio Di Giannantonio, pilota che questa settimana si sottoporrà a Roma ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra sotto la guida del Professor Alessandro Castagna.

Il romano è destinato quindi a saltare il round malese ed anche la finale di Valencia che come sempre si svolgerà a metà novembre. VR46 ha quindi deciso di correre ai ripari chiamando uno dei protagonisti del Mondiale Superbike 2024, ottavo quest'anno con 231 punti all'attivo (una vittoria nella race-1 di Aragon).

Il 35enne ritrova il marchio di Borgo Panigale dopo gli impegni avuti in MotoGP tra il 2013 ed il 2016 quando vinse il GP Austria in quel di Spielberg. Il nativo di Vasto vanta 118 partenze nella top class del Motomondiale, l'ultima avvenuta con Aprilia nel 2019.

Iannone ha dichiarato in una nota alla vigilia del round malese della MotoGP.

Guidare la moto campione del mondo è emozionante. La MotoGP™ è la moto più tecnologica e performante, sono onorato che abbiano pensato a me e mi sono sentito di cogliere immediatamente questa opportunità appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa ed importante, non guidando da anni una moto di questa categoria e senza aver fatto i test. Sono entusiasta di poter lavorare con Ducati e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sia per l’altissimo livello sia per l’amicizia che ci lega da anni. Ringrazio Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli.

Non poteva mancare il commento da parte di Alessio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team:

Sono molto contento di poter confermare che Andrea correrà con i nostri colori in sella alla Ducati Desmosedici GP. Prima di tutto, Andrea ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, ha chiuso in crescendo la stagione del WorldSBK ed è sempre rimasto vicino a Ducati. In più è un grande amico della famiglia VR46, mio personale e anche di Valentino. Siamo molto felici di poterlo accogliere nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di rivederlo in sella ad una MotoGP™. È davvero una bella storia! Allo stesso tempo, mandiamo tutti un grandissimo in bocca al lupo a Fabio che questa settimana si opererà alla spalla e non vediamo l’ora di rivederlo in pista nel 2025.