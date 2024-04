Moto3 | GP Americhe, gara: David Alonso vince in solitaria ad Austin

La gara della Moto3, classe più piccola del paddock del Motomondiale, sul circuito delle Americhe vede un pilota vincere su tutti. E dopo la pole ottenuta nella giornata di ieri, David Alonso conquista la prima posizione dopo la maggior parte della corsa solitario in testa. Infatti a +5.163 si piazza Daniel Holgado sulla 250cc del team Red Bull Gas Gas Tech3. Chiude il podio Ángel Piqueras lo spagnolo del Leopard Racing.

Alonso solitario: dietro grande spettacolo per il podio

David Alonso non ha dato alcuna chance agli avversari, conquistando la seconda vittoria su tre appuntamenti della Moto3. Il pilota di CFMOTO ha preso le redini della corsa nel primo giro e, sfruttando la bagarre nelle posizioni del podio, ha preso un margine irrecuperabile per gli avversari. La vera battaglia è stata per le posizioni del podio, con un gruppo formato da almeno cinque piloti per buona parte della gara. Collin Veijer sembrava quello più in palla di tutti, ma una pericolosa caduta a pochi giri dalla fine ha messo fine alle speranze di podio per il pilota Husqvarna.

Complice anche la caduta di Joel Kelso, sono rimasti solo Daniel Holgado, Ángel Piqueras e Ryusei Yamanaka a lottare per gli ultimi due gradini del podio. Proprio questi ultimi tre piloti hanno dato spettacolo negli ultimi passaggi per accaparrarsi il secondo gradino visto che il primo era già ampiamente ipotecato. A spuntarla, per soli 13 millesimi, è stato Daniel Holgado. Ángel Piqueras porta Honda e Leopard Racing sul podio di Austin, conquistando così la prima top 3 di carriera alla terza occasione iridata. Rimane ancora una volta giù dal podio Ryusei Yamanaka. In quinta casella troviamo un affaticato David Muñoz, davanti alla discreta la gara di Tatsuki Suzuki sesto. Joel Kelso chiude al 7° posto nonostante la caduta mentre si giocava le posizioni del podio davanti ai due debuttanti Jacob Roulstone e Joel Esteban.

Bertelle primo degli italiani con tre Long Lap

Il primo dei nostri atleti tricolori è Matteo Bertelle che in Texas è protagonista di una buona prestazione conquistando la top 10. Il pilota del team Snipers riesce a chiudere tra i primi dieci con un sorpasso all'ultimo giro su Adrián Fernández. Un'ottima prova quella del pilota veneto, che ha dovuto scontare ben tre Long Lap Penalty. Seguono Nicola Fabio Carraro e Filippo Fairoli, rispettivamente dodicesimo e quindicesimo. Riccardo Rossi, CIP Green Power, 16esimo. Altrettanto difficile il weekend dell'Abruzzese Stefano Nepa che dopo gli ottimi risultati di Qatar e Portimão fatica sul COTA ottenendo solo il 18° posto, complice l'incidente con Ortolá al primo giro che gli ha condizionato l'intera corsa negli USA. Luca Lunetta in diciannovesima casella.

Moto3 | GP Americhe: i risultati della gara

