MotoGP | GP Qatar, FP2: la pioggia cambia il programma, Márquez davanti

La pioggia non abbandona la MotoGP in quello che è stato un Venerdì piuttosto atipico nel Gran Premio del Qatar. A causa delle condizioni meteo il turno pomeridiano ha preso il posto delle Pre-Qualifiche, che sono quindi spostate a domani mattina. Marc Márquez è in testa alle classifiche per la prima volta con Ducati.

Cambio di programma: Pre-Qualifiche e FP2 invertite per la pioggia

È proprio la pioggia a farla da padrona nel Venerdì del Lusail International Circuit. Tali condizioni metereologiche sono piuttosto rare in Qatar, tanto da costringere la Direzione Gara della MotoGP a cambiare il programma dell'intero weekend. La pioggia caduta alla fine delle prove Moto3 ha fatto sì che praticamente nessun pilota sia entrato in pista nella sessione di Moto2. Mike Webb ha quindi dichiarato in una breve nota: “La prossima sessione di MotoGP sarà un turno di prove libere da 45 minuti ed i tempi non conteranno per l'accesso diretto al Q2. Le Pre-Qualifiche si terranno domani mattina alle 13:40 locali (11:40 italiane, ndr) e decideranno i dieci piloti del Q2 in una sessione da 45 minuti”.

Marc Márquez si prende la prima sessione con Ducati

Nonostante le condizioni non certo ideali per scendere in pista, Dorna ha obbligato i piloti MotoGP a percorrere almeno 8 giri cronometrati nell'arco delle FP2. Alla fine del turno, quasi inaspettatamente, è Marc Márquez a far segnare il miglior crono e completare così la prima sessione in vetta alle classifiche sulla Desmosedici del team Gresini Racing. L'otto volte iridato ha chiuso il turno in 2:06.544, risultando quasi tre decimi più veloce rispetto alla concorrenza. Quello di questa sera è stato un turno piuttosto anomalo, nel quale non tutti hanno spinto al massimo delle proprie potenzialità a causa delle condizioni del tracciato, peggiorate poi negli ultimi minuti. Nonostante ciò, il primo tempo di Márquez è sicuramente incoraggiante per tutta la squadra di Nadia Padovani, che piazza Álex Márquez in 9ª posizione.

Poker KTM dietro al #93

Come già anticipato, i distacchi dietro a Marc Márquez non sono troppo contenuti. Dietro allo spagnolo figurano le quattro RC16 appartenenti alle due squadre di KTM (e GASGAS, ndr). È proprio la coppia di Tech3 Racing a inseguire il #93. Augusto Fernández si prende la piazza d'onore davanti ad un fenomenale Pedro Acosta, ancora 3° proprio come successo in mattinata. Dietro alle due moto satellite c'è la coppia ufficiale di Mattighofen, con Jack Miller davanti al “capitano” Brad Binder, 5° e distante 801 millesimi dalla vetta.

Ducati si “nasconde”

Nelle FP2 del Gran Premio del Qatar non è stata Ducati a brillare, nonostante quello pomeridiano fosse un turno anonimo e per certi versi poco utile a squadre e piloti. La prima Desmosedici GP24 nella graduatoria dei tempi è quella di Enea Bastianini: il #23 chiude 7° a poco meno di nove decimi da Márquez, dietro all'Aprilia di Raúl Fernández. Il bi-campione del Mondo Francesco Bagnaia è “solo” 12° e staccato di quasi 2", mentre il duo Prima Pramac Racing si trova al 17° posto con Franco Morbidelli e 18° con Jorge Martín, entrambi a quasi 3" dal miglior tempo.

MotoGP | GP Qatar: i risultati delle FP2

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP QATAR, FP1: MARTIN DAVANTI, MA CHE BRAVO ACOSTA!