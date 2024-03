MotoGP | GP Qatar, FP1: davanti Martin, ma che bravo Acosta!

L'attesa è finalmente finita, la MotoGP riparte con il primo turno di prove libere, non valido per i piazzamenti in qualifica. Davanti a tutti c'è Jorge Martin Almoguera in 1:52.624, seguito da Aleix Espargarò ed un clamoroso Pedro Acosta che da esordiente chiude terzo e addirittura si toglie la soddisfazione di prendersi il comando per qualche minuto. Quarto Marc Marquez all'esordio con Gresini. Il campione del mondo Bagnaia è invece decimo.

Nuovo anno, stessa MotoGP

I protagonisti attesi sono sempre gli stessi, ovvero gli alfieri Ducati Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, il vice campione del mondo Jorge Martin e ovviamente l'uomo più atteso del fine settimana e forse del mondiale intero, Marc Marquez. L'otto volte iridato è all'esordio in una sessione di un weekend ufficiale con la moto di Borgo Panigale. Chiaramente da tenere d'occhio anche le Aprilia e Brad Binder con la KTM. Sembrano essere un po' più in difficoltà nonostante le concessioni le case giapponesi con Fabio Quartararo che, se dovesse continuare con queste difficoltà potrebbe pensare di cambiare aria. Novità anche per Alex Rins e Johann Zarco, rispettivamente con Yamaha e LCR Honda. Luca Marini invece correrà per la prima volta in una squadra ufficiale. Infortunio e ritorno sostanzialmente senza test per Franco Morbidelli. Cambio di team anche per il vincitore dello scorso anno Fabio Di Giannantonio con VR46. Occhi puntati anche sul rookie Pedro Acosta.

FP1 nel segno di Martin. Straordinario Acosta!

45 minuti di prove libere, con asfalto tutto sommato buono, senza sabbia depositata sul circuito di Lusail. Si mette subito a dettare il passo il nativo di Rimini, vincitore del 2022 Enea Bastianini in 1:53.211 davanti a Miller, Martin e il rookie Acosta. Non sono mancati i rischi per l'Aprilia di Aleix Espargarò che quasi tampona in curva 1 Pedro Acosta. Si fa notare Marc Marquez in quinta posizione in 1:53.408. Tante prove di long run per i piloti che di solito stanno davanti, come Bagnaia. A venti minuti dalla fine arriva a stampare il miglior crono Jorge Martin Almoguera in 1:53.138, al contempo si migliora anche Marc Marquez che lascia tanto nel settore finale. Il fenomeno di Cervera si mette in testa a diciassette minuti dalla fine. Ottimo davvero il suo 1:53.124. Una Ducati sontuosa quella che vede quattro moto nelle prime cinque posizioni. La lotta per la seconda sella del team ufficiale è apertissima con Enea Bastianini che stampa una “bestia” di tempo in 1:53.000 ed è in prima posizione. Nel Ducati Show si inserisce il non invitato Brad Binder che a dieci minuti dalla fine si prende il miglior tempo scendendo sotto l'1:53. In 1:52,899. Terzo sale il “Diggia” Di Giannantonio con la moto di VR46. Un po' in ombra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia.

Un rookie attesissimo è Pedro Acosta che sta andando veramente molto forte e si prende in maniera sontuosa la prima piazza provvisoria in 1:52.695. Non mancano i rischi per lui, soprattutto in curva 1. Ma i tempi sono destinati ad abbassarsi ed è proprio Jorge Martin Almoguera a farlo. 1:52.624 ai 2' dalla fine il tempo da battere. Batte un colpo anche l'Aprilia con Aleix Espargarò che si porta in P2. Proprio i due spagnoli chiudono in queste posizioni davanti al sensazionale Pedro Acosta (per lui due salvataggi da pelle d'oca). Poi Marc Marquez alla prima presa di contatto in contesto di weekend di gara con Gresini. Quinta la KTM di Brad Binder. Per gli italiani ottavo tempo per Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia decimo e con problemi, diciassettesimo Luca Marini, diciottesimo Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli che chiude la classifica. Notte fonda Yamaha con Alex Rins quindicesimo e Fabio Quartararo diciannovesimo.

La classifica

Classifica FP1

Giacomo Da Rold