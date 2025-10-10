WorldSBK | Estoril: Bulega e Razgatlıoğlu si dividono il venerdì

Il venerdì WorldSBK ad Estoril ha ribadito, ancora una volta, i valori in campo visti in questa stagione. Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu si sono divisi le due sessioni portoghesi, col ducatista che si è aggiudicato FP2 e miglior tempo di giornata. Le Bimota inseguono.

Ennesimo Toprak vs. Bulega

Sono sempre loro, non poteva essere altrimenti: Nicolò Bulega è stato il più veloce delle FP2, così da prendersi l'onore del venerdì di Estoril, ma Toprak Razgatlıoğlu è stato il più veloce della mattinata. I due continuano a scambiarsi la prima posizione nelle varie sessioni dei restanti weekend di un 2025 che li ha visti un gradino sopra tutti. Il ducatista è stato più veloce nell'importante sessione pomeridiana, ma il leader di BMW ha lavorato con successo sul ritmo gara. Così come fa sempre, Toprak sembra avere un potenziale maggiore rispetto al rivale italiano.

Bimota insegue, tante sorprese

Dietro ai due imprendibili c'è Bimota: la squadra italiana continua a ben impressionare nella seconda metà della sua prima stagione. Alex Lowes, con i tre podi di Magny-Cours, continua a visitare le zone alte della classifica. Il britannico chiude terzo davanti al compagno di squadra Axel Bassani: il pilota veneto paga solo 53 millesimi dal capo-squadra, una bella iniezione di fiducia dopo il weekend a due facce di Aragón. Da un lato la grande rimonta del sabato, dall'altro le difficoltà della domenica per il bocia.

Quinta posizione per la prima sorpresa della classifica, Ryan Vickers: a poche ore dall'annuncio della separazione da Motocorsa Racing al termine del 2025, l'inglese ha chiuso al 5° posto nella classifica combinata con un gran giro. Sesta posizione per Jonathan Rea che, da quando ha annunciato il ritiro, si sta trovando sempre meglio con la Yamaha R1. Il nordirlandese è il primo del plotone blu, con il solo Remy Gardner in top 10 (10°) e Andrea Locatelli 11° nella classifica combinata. Settima posizione per Xavi Vierge, che prenderà il posto proprio di Rea alla fine dell'anno. Chiudono i migliori dieci Sam Lowes e Andrea Iannone, con Álvaro Bautista 12° nella combinata. Si è dovuto fermare per il troppo dolore Danilo Petrucci: il pilota Barni Spark Racing Team ha dovuto alzare bandiera bianca dopo le FP1, sotto consiglio dei medici, dopo l'infortunio occorso in palestra durante la preparazione per il round di Estoril.

WorldSBK | Estoril: i risultati del venerdì

Valentino Aggio

