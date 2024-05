Formula Regional | A Spa-Francorchamps nel ricordo di Dilano Van’T Hoff

Torna nel weekend la Formula Regional European Championship by Alpine per la seconda tappa stagionale. Sarà il circuito belga di Spa-Francorchamps ad ospitare gli undici team che si daranno nuovamente battaglia dopo un appassionante primo round di Hockenheim.

Tra ricerca di conferme e riscatti: il secondo round FRECA di Spa-Francorchamps

Nell’appuntamento di apertura è stato Rafael Camara, pilota FDA con un anno di esperienza nella serie, a fare la differenza, sfruttando anche qualche débacle dei principali avversari. Il brasiliano ha ottenuto una vittoria in gara-1 ed un secondo posto nella corsa successiva, risultati che gli hanno garantito un vantaggio di ben 18 punti sul primo inseguitore, Evan Giltaire.

Il pilota ART Grand Prix, al debutto nella categoria, ha riscattato al meglio il ritiro di gara-1 ottenendo il suo primo successo nella FRECA. Se dal vincitore dell’ultima edizione della F4 Francia si poteva attendere un inizio competitivo, più sorprendente è stato il primo weekend di gara del portoghese Ivan Domingues, a pari punti con Giltaire dopo un quinto posto in gara-1 ed una terza posizione in gara-2.

Domingues è il primo pilota VAR in classifica, ma non è stato da meno Brando Badoer, autore di due avvincenti rimonte nelle gare del primo round. I risultati del pilota trevigiano gli hanno permesso di conquistare due piazzamenti ai piedi del podio e 22 punti totali, utili per classificarsi quarto assoluto.

Tuukka Taponen e James Wharton, rispettivamente quinto e sesto assoluto, sono due tra i delusi del primo appuntamento. Entrambi a podio in gara-1, hanno sofferto una difficile seconda corsa del weekend, con l’australiano costretto al ritiro dopo poche curve ed il finnico relegato alla nona posizione.

Tra gli italiani Nicola Lacorte ha strappato il primo punto in gara-2, corsa pesantemente segnata dal ripetuto intervento della safety car, mentre proveranno a muovere la classifica nell’appuntamento belga Matteo De Palo, Valerio Rinicella e Giovanni Maschio. Tra le ladies del debuttante team Iron Dames è stata Dorian Pin a svettare sulla compagna di squadra Marta Garcìa, chiudendo entrambe le corse al 23esimo posto.

Nel ricordo di Dilano Van’T Hoff

L’edizione 2023 è stata tragicamente segnata dal fatale incidente di Dilano Van’T Hoff. Il pilota olandese, nelle fasi finali di una piovosa gara-2, ha perso la propria vettura poco dopo Eau Rouge-Raidillon per poi essere colpito da una vettura che sopraggiungeva alle sue spalle, in una dinamica del tutto simile a quanto successo qualche anno prima in FIA Formula 2, allo sfortunato Anthoine Hubert.

Credits: Wikipedia

Un circuito di 7 chilometri che offrirà diverse chance di sorpasso negli allunghi delle 19 curve totali. Lo spot principali sarà al termine del lunghissimo rettilineo del Kemmel, dove la scia reciterà un ruolo fondamentale nei tentativi di attacco prima della staccata di Les Combes.

L’ultima edizione è stata un dominio Prema Racing, con proprio il brasiliano Camara ad assicurarsi gara-1 mentre il nostro Kimi Antonelli si è assicurato la triste gara-2. Gare e qualifiche saranno trasmesse come sempre in difetta sui canali Facebook e YouTube del canale ufficiale Formula Regional European Championship by Alpine.

Qualifica 1 – 10:20

Gara 1 – 14:45

Qualifica 2 – 09:05

Gara 2 – 15:45

Samuele Fassino