Formula Regional | Hockenheim, gara-2: primo sigillo per Giltaire

Evan Giltaire, alla sua prima stagione completa nell’European Formula Regional by Alpine, si aggiudica la vittoria nella gara-2 del round 1 di Hockenheim. Il francese, favorito da una corsa rimasta per oltre due terzi neutralizzata sotto safety car, ha battuto Rafael Camara e Ivan Domingues. Brando Badoer sesto e ancora il migliore tra gli italiani.

Giltaire vince la sua prima in FRECA

Se gara-1 aveva regalato battaglie e spettacolo, lo stesso non è stato per l’evento conclusivo all’Hockemheimring. Tre neutralizzazioni hanno pesantemente condizionato la corsa, riducendo sensibilmente il tempo effettivo di gara.

Evan Giltaire ha il merito di aver centrato una partenza impeccabile dalla seconda casella ed essersi messo al comando sin dai primi metri. Nessuna chance di ripetere il risultato di ieri per Rafael Camara, anch’egli protagonista di un buon via, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore.

Il brasiliano resta però saldamente al comando della classifica generale vista la debacle delle altre due Prema Racing: sia il poleman James Wharton che Ugo Ugochukwu hanno dovuto abbandonare la corsa già nel corso del giro di apertura.

Sorride VAR: Domingues a podio, Badoer ancora in rimonta

Sfrutta l’occasione Ivan Domingues, che dopo aver ben impressionato ieri, almeno per due terzi di gara, chiude quest’oggi a podio, il suo primo nella categoria. Buon risultato anche per Enzo Deligny, quarto, dopo una gara-1 condotta “a gambero”. In quinta posizione si è piazzato Theophile Nael, capace di sorprendere il nostro Brando Badoer in una delle poche fasi sotto bandiera verde.

Il trevigiano aveva ancora una volta azzeccato la partenza, salendo dalla decima alla quinta posizione, prima di lasciar strada al rivale francese. Sì chiude comunque in maniera più che positiva il primo weekend nella Regional europea per Badoer, con la qualifica come unico neo.

Altra Van Amersfoort in settima posizione, quella di Pedro Clerot, a precedere Nikita Bedrin ed un Tuukka Taponen sottotono rispetto al sabato. La zona punti è chiusa da Nicola Lacorte, che termina nella top ten dopo un’ottima sessione di qualifica, che lo aveva portato a scattare dall’ottava casella.

Ancora un’ottima gara in rimonta, non coronata dall’ingresso in zona punti, per Matteo De Palo, undicesimo dopo esser partito dalla sedicesima casella, mentre troviamo gli altri italiani, Giovanni Maschio e Valerio Rinicella, rispettivamente in quindicesima e ventesima posizione.

Solo due settimane prima di ritrovare in pista i protagonisti del campionato Formula Regional, di tappa a Spa-Francorchamps nel fine settimana tra il 24 ed il 26 maggio.

Samuele Fassino