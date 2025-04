F1 | GP Bahrain, qualifiche in agrodolce per Ferrari: Leclerc "trova" la prima fila, Hamilton lontano

In maniera quasi inaspettata, la Ferrari trova un piazzamento in prima fila nelle qualifiche del GP Bahrain con Charles Leclerc, che approfitta della penalità inflitta a Russell per issarsi in seconda posizione al fianco del poleman Piastri. Decisamente meno fortunata la prestazione di Lewis Hamilton, che nel tentativo finale del Q3 non è riuscito ad essere incisivo e domani scatterà dalla quinta fila dello schieramento.

Russell penalizzato, Leclerc al fianco di Piastri

Una qualifica a due volti, quella del Cavallino disputata sul tracciato di Sakhir. Se da un lato Charles Leclerc è riuscito a piazzare la propria miglior qualifica stagionale, per Hamilton è arrivato finora il peggior piazzamento ottenuto nelle prime quattro qualifiche in Ferrari. In un weekend nel corso del quale la Rossa non si era resa finora protagonista di grandi acuti, la zampata finale è arrivata da parte del monegasco, che grazie ad un ottimo giro conclusivo in Q3 è riuscito con il suo 1:30.175 a piazzarsi a tre decimi dalla McLaren dello scatenato Oscar Piastri; la penalità post-qualifica inflitta a George Russell (arretrato di una posizione in griglia, al pari del compagno Andrea Kimi Antonelli) ha promosso poi Leclerc in seconda posizione, aprendo scenari decisamente interessanti in vista della gara di domani.

Gli aggiornamenti portati dalla Scuderia di Maranello in questo weekend sulla SF-25 sembrano aver dato dei riscontri positivi, con un passo gara che ha soddisfatto gli uomini del team: la gestione degli pneumatici sarà un fattore cruciale, in un Gran Premio che promette di riservare una strategia basata sulle due soste. La tattica di Lewis Hamilton, da questo punto di vista, non potrà che essere quella di recuperare quante più posizioni possibili: dopo i buoni segnali lasciati intravedere nelle libere e nella prima parte della qualifica, il britannico nel Q3 si è visto dapprima annullare il tempo per track limits, per poi ottenere un 1:30.772 che di certo non può lasciare soddisfatto il sette-volte campione del mondo.

Ancora una qualifica difficile per Lewis Hamilton

Hamilton ha nuovamente faticato nel momento di andare a caccia della migliore prestazione assoluta, evidenziando un feeling con la SF-25 ancora non ottimale. Lo stesso britannico non si è poi nascosto nelle dichiarazioni post-gara, evidenziando tutta la sua frustrazione per un inizio di Mondiale al di sotto delle aspettative:

La giornata non è andata come speravo: le modifiche fatte durante la notte, in definitiva, ci hanno fatto fare un passo indietro in FP3 e nonostante ulteriori aggiustamenti al set-up prima delle qualifiche, le cose non sono andate come avrei voluto e non sono riuscito a trovare la finestra di prestazione di cui avevo bisogno. Complimenti a Charles, che ha fatto un ottimo lavoro. Guardando agli aspetti positivi, il passo gara di ieri sembrava promettente e con la lunga corsa che abbiamo davanti credo ci sia l’opportunità di recuperare. Stasera analizzeremo quello che abbiamo imparato oggi e torneremo più forti domani. Un grande grazie alla squadra per il lavoro che fa sempre: dal canto nostro continueremo a spingere.

Leclerc: “Gli aggiornamenti hanno funzionato”

Decisamente diverso, invece, l'umore da parte di Charles Leclerc, visibilmente sorpreso per il terzo tempo ottenuto e pronto per andare a caccia di un piazzamento sul podio per la gara:

Non mi aspettavo questo risultato in qualifica, ma penso che abbiamo lavorato molto bene nelle ultime settimane e questa sia la ricompensa. Abbiamo esplorato diverse soluzioni a livello di set-up e credo di aver trovato una strada che mi permette di estrarre meglio il potenziale dalla vettura. In Q3 il giro con gomme usate non è stato eccezionale, ma il feeling con la macchina era buono e sapevo di avere il potenziale per fare un giro molto migliore, anche se non mi aspettavo che sarebbe stato abbastanza per ottenere la terza posizione. È bello vedere che stiamo facendo progressi e voglio ringraziare il team per l’ottimo lavoro fatto in pista e a Maranello per portare i primi aggiornamenti a questa gara. Tutto ha funzionato come ci aspettavamo e ora dobbiamo concentrarci sulla gara. Non sarà facile mantenere questa posizione, ma cercheremo di ottenere un buon risultato, perché sarebbe una bella spinta per tutta la squadra.

Infine, il Team Principal Frederic Vasseur ha fatto il punto sull'esito delle qualifiche in Bahrain, confermando i buoni propositi in vista della gara alimentati dai riscontri maturati nel corso delle prove libere:

Le tre sessioni della qualifica di oggi sono state piuttosto caotiche per tutti, perché queste vetture sono molto sensibili al vento e alla temperatura dell’asfalto. Lato nostro, penso che abbiamo fatto dei buoni progressi e che Charles sia riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina per concludere con una terza posizione molto positiva. Lewis ha invece faticato di più nel suo ultimo giro in Q3, dopo essere stato competitivo nelle prime due fasi. Per la gara di domani, considerata la posizione in griglia di Charles, dobbiamo essere ambiziosi, ma credo che anche Lewis abbia il potenziale per rimontare e portare a casa dei buoni punti. Un’incognita è rappresentata di certo dal fatto che finora i nostri long run sono stati effettuati con condizioni molto calde, mentre in gara farà decisamente più fresco. Charles ha due set di gomme Medium, il che potrebbe rappresentare un vantaggio, visto che abbiamo riscontrato un degrado delle gomme ben più elevato rispetto alle prime tre gare, disputate su piste completamente o parzialmente riasfaltate. Per quanto riguarda il nuovo fondo, penso che dovremo aspettare di provarlo anche a Jeddah la prossima settimana per avere un quadro più chiaro su cosa ci potrà offrire.

Ai box del Cavallino si è visto, inoltre, Luca Cordero di Montezemolo, tornato a dieci anni di distanza dall'ultima apparizione in un paddock di Formula 1. L'ex-Presidente della Scuderia di Maranello domani seguirà la gara dai box facendo il tifo per le due Rosse, pronte per andare a caccia di un buon risultato che possa restituire morale e fiducia a tutto l'ambiente.

