F1 | GP Bahrain, qualifiche: Piastri in pole davanti a Russell, delusione Norris

Sarà Oscar Piastri a partire davanti a tutti nel GP Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. L'australiano della McLaren, con un ultimo giro perfetto, ha conquistato la sua seconda pole position in carriera precedendo la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Qualifiche deludenti, invece, per Lando Norris che scatterà domani dalla terza fila.

SUPER PIASTRI

Zero errori e un giro perfetto. Con questi ingredienti Oscar Piastri si è preso la migliore prestazione nelle qualifiche del GP Bahrain fortificando ancora di più il suo ruolo di grande favorito per la gara di domani. Questo anche grazie ad un weekend dove, fin dal venerdì, l'australiano della McLaren è sembrato molto più in sintonia con la vettura rispetto ad un Lando Norris, venuto meno proprio nell'ultimo tentativo del Q3, e che domani scatterà solamente dalla P6. In prima fila con Piastri troviamo George Russell, oramai un vero e proprio specialista del giro secco, distante solamente 0.168 dalla vetta e davanti ad un Charles Leclerc che con il terzo tempo ha massimizzato al meglio il pacchetto portato in Bahrain dalla Ferrari.

SUPER GASLY, DELUDONO NORRIS, VERSTAPPEN E HAMILTON

In seconda fila il monegasco avrà al suo fianco Andrea Kimi Antonelli che, per pochissimi millesimi, ha preceduto la sorpresa di giornata rappresentata da Pierre Gasly che, con la sua Alpine, ha chiuso il sabato di Sakhir in P5 davanti ad un deludente Lando Norris (6°). Ma scorrendo la classifica l'elenco dei delusi di giornata si arricchisce con nomi altisonanti come quelli di Max Verstappen (7°) e Lewis Hamilton (9°), con in mezzo Carlos Sainz (8°), mentre Yuki Tsunoda chiude la top 10.

BENE DOOHAN, BOTTO PER OCON

Fuori per 17 millesimi dai primi 10 troviamo Jack Doohan (11°), autore di un'ottima qualifica, con il figlio d'arte che precede Isaac Hadjar (12°), Fernando Alonso (13°) ed Esteban Ocon (14°), con quest'ultimo vittima di un incidente nel corso del Q2, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota, che ha richiesto l'esposizione della bandiera rossa. Scorrendo la classifica troviamo Alexander Albon (15°), Nico Hulkenberg (16°), il cui tempo nel Q2 è stato cancellato per track limits dopo ben 45 minuti, Liam Lawson (17°), Gabriel Bortoleto (18°), con Lance Stroll (19°) e Oliver Bearman (20°) a chiudere lo schieramento.

Credits: Account X FIA

Vincenzo Buonpane