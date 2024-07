FIA F3 | Info e orari dell’appuntamento di Spa-Francorchamps

Si disputa tra le Ardenne il round 9 della stagione 2024, penultimo del campionato FIA F3. Continua a regnare grande equilibrio, con i primi quattro della classifica racchiusi in appena sette punti. Nonostante il doppio zero ungherese, Gabriele Minì resiste in testa alla graduatoria, sfruttando la contemporanea della débàcle dei primi avversari. Ad approfittarne anche Leonardo Fornaroli, ultimo del quartetto ma ora nuovamente in piena lotta per il successo finale.

Ancora tutto aperto a due round dal termine

L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva coincide con il penultimo round stagionale del campionato Formula 3. Al termine dell’appuntamento ungherese, disputatosi lo scorso fine settimana, la classifica si è accorciata ulteriormente, con quattro piloti ancora in piena lotta. Le qualifiche deficitarie dei primi tre classificati, in ordine Gabriele Minì, Luke Browning ed Arvid Lindblad hanno fatto rimanere cristallizzata ai piani alti la graduatoria.

Ora Minì guida con 119 punti su Browning, lontano quattro lunghezze. Del terzetto di testa, il pilota Academy Williams è stato l’unico a muovere la classifica, conquistando tre punticini nella Sprint del sabato. A quota 113, due punti dietro, Arvid Lindblad, incappato nel suo peggior fine settimana dall’esordio nella categoria.

Ne ha approfittato guadagnando terreno Leonardo Fornaroli, che dopo aver ereditato il podio della Feature Race della domenica è salito ad una sola lunghezza di distanza dal rivale con colori Red Bull. In Belgio, il nostro portacolori spera di sfruttare l’ottimo storico di Trident su questo tracciato. Non sono ancora fuori dai giochi Christian Mansell, australiano di ART Grand Prix quinto assoluto con 97 punti. Poco più lontani Dino Beganovic, sesto a 90 ed Oliver Goethe, con 89.

Come nota a margine segnaliamo che Tuukka Taponen sostituirà Tsolov (scuderia ART, squalificato per aver corso in un altro campionato senza approvazione) per la sola gara di Spa-Francorchamps.

Tracciato ed orari del weekend belga

Il circuito belga di Spa-Francorchamps è tra i più iconici dell’intero calendario, pullulando di storia ed offrendo tratti adrenalinici, su tutti la sezione di Eau Rouge-Raidillon. Nei suoi 7 chilometri, il tracciato si compone di lunghi rettilinei nei settori 1 e 3, mentre il settore 2 è formato da una serie di curve a media-alta velocità, 19 in totale, l’ultima la più complessa, l’ex bus-stop.

fiaformula3.com

Per trovare il record della pista dobbiamo ritornare al 2019, con il miglior tempo fatto segnare da Jehan Daruvala su Prema Racing in 2:05.125. Uno dei pochi turni di qualifiche disputato in condizioni di pista asciutta, dato il costante alto rischio di violenti scrosci di pioggia. Anche quest’anno la pioggia potrebbe rivelarsi un fattore da tenere in considerazione, specie nelle giornate di venerdì e sabato.

I classici orari europei si applicano anche per questo fine settimana: dopo il turno di prova libera della mattinata, il programma proseguirà nella giornata di domani con la sessione di qualifica in programma per le 15:05. La Sprint Race del sabato si svolgerà sulla distanza di 12 giri alle 09:50, mentre domenica, ore 08:30, la gara che offre massimo punteggio, la Feature Race.

Venerdì

Prova libera: 09:55 – 10:40

Qualifica: 15:05 – 15:35

Sabato

Sprint Race: 09:50 (12 giri o 40 minuti)

Domenica

Feature Race: 08:30 (15 giri o 45 minuti)

Samuele Fassino