FIA F3 | Budapest, Feature Race: Tsolov vince, Fornaroli a podio

Nikola Tsolov non sbaglia e conquista la Feature Race di FIA F3 in Ungheria. Il team ART Grand Prix mette a segno una doppietta grazie al secondo posto di Laurens Van Hoepen, mentre Noel Leon completa il podio. Leonardo Fornaroli chiude al quarto posto recuperando terreno prezioso in classifica, mentre Gabriele Minì conserva la leadership in campionato nonostante un weekend senza punti.

I primi: tutto un altro ritmo

Dopo una sprint race battagliata, anche nella Feature Race le prime posizioni di fatto si sono decise in partenza. Tsolov vince mantenendo la testa della corsa dopo esser scattato dalla prima casella in griglia, mentre i tre piloti sono rimasti in lotta per la posizione. Leonardo Fornaroli (Trident Motorsport) ha colto l'opportunità di guadagnare punti e tornare in lotta per il campionato, con gli avversari relegati a centro gruppo. Questo nonostante la scelta al via di prendere la traiettoria più interna, che alla fine gli ha fatto perdere la posizione. Da terzo è scalato quarto, sorpassato da Leon (Var Amersfoort Racing) che nelle prime curve si è messo in lotta con Van Hoepen senza successo.

Gatta da pelare poi per il team ART, che ha dovuto gestire i due compagni di squadra entrambi a caccia della vittoria. La strategia alla fine è stata vincente per il bulgaro, facilitato dalla richiesta del team al rookie di tentare l'attacco nei giri finali. La Safety Car arrivata a tre giri dalla fine per il contatto tra Arvid Lindblad (Prema Racing) e Matias Zagazeta (Jenzer Motorsport) ha reso nullo ogni tentativo di lotta.

I primi quattro sono seguiti da Christian Mansell, che permette al team ART di guadagnare punti importanti nella classifica delle squadre, e Santiago Ramos (Trident Motorsport). L'australiano, dopo aver guadagnato la posizione sul messicano, aveva tentato di sorpassare anche Fornaroli, senza successo.

Lotte ravvicinate

I primi sei avevano un ritmo più veloce degli altri, complice il passo di Callum Voisin (Rodin Motorsport) che, arrivato ad avere un distacco di 18 secondi, aveva reso vane le possibilità di poter puntare al podio. Nikita Bedrin nei giri finali aveva sorpassato il rookie arrivato dalla GB3, per poi perdere subito la posizione restando settimo.

Oliver Goethe (Campos Racing), aggressivo sin da inizio gara, chiude nono davanti ad un gruppo di piloti che ha dato vita ad una combattuta fase finale. I piloti Prema hanno evidenziato le difficoltà sul passo gara riscontrate anche nella Sprint. Dino Beganovic, dopo aver masticato amaro il sabato, guadagna 1 punto che però non smuove la sua classifica. Gabriele Minì, invece, chiude dodicesimo, superato da Mari Boya (Campos Racing) in curva 1 al giro 21. Luke Browning (Hitech Pulse-Eight), nonostante sia arrivato vicino al gruppo, non è riuscito a concretizzare il tentativo di sorpasso sull'italiano leader della classifica.

Anche per questo gruppo di piloti la safety car ha influito nel finale, rendendo vano ogni tentativo e spegnendo le numerose lotte. La classifica di campionato vede Gabriele Minì sempre in testa con 119 punti, conservando 4 lunghezze di vantaggio su Browning e 6 su Linblad, mentre Fornaroli rientra pienamente in lotta per il titolo salendo a quota 109.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo in Feature Race di F3 in Ungheria:

Crediti: f3 documents

Aggiornamento

L'ordine di arrivo, e conseguentemente i distacchi in classifica, cambiano in conseguenza alla penalità inflitta a Van Hoepen post gara. Il secondo arrivato è stato squalificato per irregolarità sul peso minimo della monoposto. Di conseguenza guadagnano tutti una posizione, tranne il leader, e Fornaroli così guadagna ancora più punti utili per la lotta al titolo che si deciderà nei prossimi due round.

Il prossimo appuntamento con la F3 è a Spa Francorchamps per il prossimo weekend, prima del gran finale a Monza.

Anna Botton