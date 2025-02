F1 | Test Bahrain, Day 1: Antonelli chiude al top nella sessione del mattino

La prima mezza giornata di test F1 in Bahrain va in archivio con la bandiera italiana in cima alla lista dei tempi. E' stato infatti Andrea Kimi Antonelli ad ottenere il miglior tempo della sessione, piazzandosi in vetta con il crono di 1:31.428 e segnando anche il record (78) dal punto di vista delle tornate percorse. Un inizio sicuramente incoraggiante per la Mercedes ed il rookie bolognese, in una mattinata che ha visto Lewis Hamilton concludere in quinta piazza e completare senza intoppi il programma di lavoro previsto.

Antonelli convince nella prima uscita stagionale

I motori del Mondiale di Formula 1 si sono riaccesi sul tracciato di Sakhir per la prima delle tre giornate di test collettivi, in vista dell'esordio stagionale che andrà in scena dal 14 al 16 Marzo in Australia. Tutti i team si sono prevalentemente concentrati su test aerodinamici e prove di long run, puntando a scaricare la macchina dal punto di vista della benzina imbarcata a bordo nel corso della seconda parte di mattinata. In una sessione caratterizzata da temperature piuttosto basse (circa 15° nell'aria) e da un vento decisamente fastidioso, a chiudere in vetta è stata la nuova Mercedes W16, che con il rookie Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la migliore prestazione in 1:31.428. Il bolognese ha dapprima effettuato prove di long run con parecchia benzina a bordo, per poi montare un set di gomma Medium nuova quando mancava circa un'ora alla bandiera a scacchi, siglando il crono che gli ha poi consentito di chiudere al comando una sessione nella quale ha completato ben 78 giri.

Grande equilibrio: nove in sette decimi

L'equilibrio tra i vari team è comunque apparso evidente, con i primi nove concentrati nello spazio di sette decimi e la sola Haas apparsa distante per via di un programma di lavoro apparso differente. Note positive sono comunque arrivate anche per la Red Bull, con Liam Lawson che (nonostante un testacoda nel primo settore) ha chiuso a 0"132 dalla vetta, così come per Williams e Racing Bulls, rispettivamente in terza e quarta posizione con Albon e Tsunoda. Programma di lavoro completato senza alcun tipo di guaio per la Ferrari e Lewis Hamilton, con l'inglese che ha completato 70 giri al volante di una SF-75 apparsa ancora alla ricerca del miglior bilanciamento in curva. Il sesto tempo di giornata è stato realizzato dall'Alpine di Jack Doohan che ha preceduto il “veterano” Fernando Alonso, protagonista nelle prime fasi in vetta alla classifica ma poi autore di “soli” 46 passaggi. A completare il gruppo Piastri, a bordo di una McLaren che per ora ha preferito non esporsi troppo, quindi Hulkenberg (Sauber) e Oliver Bearman sulla Haas, che come detto è stato l'unico team a mantenersi ben lontano dal resto del gruppo dal punto di vista dei crono realizzati.

Seguite il nostro live blogging con tutti gli aggiornamenti

La sessione di test F1 in Bahrain ripartirà alle 13 italiane, dopo aver dato a tutti i team il tempo per effettuare le regolazioni necessarie per consentire il cambio pilota: nel pomeriggio infatti vedremo all'opera tra gli altri Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri.

Marco Privitera