F1 | Test Bahrain 2025, Day 1: la cronaca live

Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro primo live blogging della stagione 2025 di Formula 1! Oggi i motori si riaccendono sul circuito di Sakhir (Bahrain) per la prima delle tre giornate di test collettivi a disposizione di team e piloti, per prepararsi al meglio in vista del primo round stagionale in programma dal 14 al 16 Marzo a Melbourne. Seguiremo con voi l'intera giornata tenendovi aggiornati su quando accade in pista…e fuori: buon divertimento!