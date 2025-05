WorldSBK | Cremona, Superpole Race: Bulega ancora davanti a Razgatlıoğlu, terzo Bautista

A vincere la gara “corta” della domenica del WorldSBK a Cremona è Nicolò Bulega, che si guadagna quindi la partenza dalla prima posizione in previsione di Gara 2. Dietro di lui arriva al traguardo Toprak Razgatlıoğlu, che chiude in seconda posizione e porta alle sue spalle Alvaro Bautista, terzo sotto la bandiera a scacchi.

Bulega primo al traguardo e in griglia, dietro Razgatlıoğlu

Nella mattina sul circuito di Cremona a portare a casa la vittoria della Superpole Race è Nicolò Bulega, che è stato artefice di una gara condotta in testa allo schieramento, nonostante nella giornata di oggi le condizioni meteo e della pista siano cambiate ancora una volta: le temperature sono scese ulteriormente rispetto al venerdì, ma in aggiunta è arrivata la variabile vento, che ha fatto raffreddare la pista. Nonostante questo il pilota di Ducati Aruba.it è riuscito a concludere la prima gara della giornata in prima posizione, tenendo dietro di sè Toprak Razgatlıoğlu, che ha cercato in tutti i modi di minacciare la leadership dell'italiano e di conquistare la testa della corsa, dovendo però accontentarsi della seconda posizione. Scatterà dalla terza casella della griglia di partenza Alvaro Bautista, che nel corso della mattina si è imposto in gara sul terzo gradino dl podio, guadagnandosi così la prima fila in vista di Gara 2.

Apre la seconda fila invece Sam Lowes, che non è riuscito ad attaccare i piloti in Top 3, ma è stato in ogni caso artefice di un'ottima gara, che ha concluso in quarta posizione. Dietro di lui arriva invece un buonissimo Xavi Vierge: il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo in quinta piazza, seguito a ruota da Danilo Petrucci, con cui condividerà la seconda fila sulla griglia del pomeriggio. Settimo al termine dei dieci giri previsti si posiziona poi l'idolo di casa Andrea Locatelli, protagonista di una gara passata per la maggior parte all'interno del centro gruppo, nel tentativo di lottare per le prime cinque posizioni dello schieramento. Arrivano dietro di lui Andrea Iannone - penalizzato con due Long Lap Penalty per una partenza anticipata - e Michael van der Mark, che si piazzano rispettivamente in ottava e nona posizione, seguiti stretto giro da Remy Gardner, che invece chiude la Top 10 dei piloti arrivati al traguardo.

Alex Lowes appena fuori dalla Top 10, 14esimo posto per Montella

Gara conclusa in undicesima posizione e di poco fuori dai primi dieci per Scott Redding, che scatterà quindi dalla quarta fila della griglia di partenza, affiancato allo spegnimento dei semafori da Alex Lowes, che chiude in dodicesima posizione. Appena alle loro spalle arriva poi Dominque Aegerter, protagonista di una gara passata all'inseguimento del grande gruppo di testa e conclusa infine in tredicesima piazza, accompagnato sotto la bandiera a scacchi da Yari Montella, che invece porta a termine la gara in quattordicesima posizione.

Prima corsa della giornata più faticosa invece per Garlett Gerloff, che chiude al quindicesimo posto dopo non essere riuscito a sfruttare l'occasione per conquistare una buona posizione di partenza per Gara 2. Stessa situazione anche per Jonathan Rea, che al suo ritorno è sedicesimo al traguardo e seguito in diciottesima posizione da Axel Bassani, entrambi costretti ad una partenza da molto indietro nel corso del pomeriggio. Completano l'ordine dei piloti arrivati al traguardo Bahattin Sofuoglu e Tito Rabat, diciannovesimo e ventesimo, seguiti da Gabriele Ruiu in 21esima piazza, e Zaquhan Zaidi in 22esima. Cadute invece nel corso della gara per Iker Lecuona e Tarran Mackenzie.

WorldSBK | Cremona: i risultati della Superpole Race

