Red Bull Rookies Cup | Spielberg: doppietta e leadership in campionato per Carpe

In Austria, a casa Red Bull e KTM, si è svolto il quinto round della Red Bull Rookies Cup, principale porta d'accesso al Motomondiale. A vincere entrambe le manche in programma Alvaro Carpe, che aumenta il suo distacco sugli inseguitori in classifica.

Gara 1 | Carpe brucia Morelli in volata

In Gara 1 Alvaro Carpe ha battuto in uscita dall'ultima curva Marco Morelli, che aveva protetto l'interno per non permettere allo spagnolo di attaccarlo. Terzo posto per un incredibile Maximo Quiles, autore di una rimonta straordinaria dopo un long lap penalty per track limits che lo aveva estromesso dal gruppo di testa giusto a qualche giro dalla fine della corsa: Quiles aveva cominciato l'ultimo giro di gara in 7ª posizione. A seguire il secondo argentino Valentin Perrone che precede Rico Salmela e l'ex leader di classifica Brian Uriarte. Il pilota di casa Leon Rammerstorfer chiude con una buona 7ª posizione. Ottavo posto per Guido Pini, al rientro dai numerosi infortuni avuti ed una fenomenale vittoria al debutto nel JuniorGP. Il pilota toscano è stato anch'egli vittima di un LLP a pochi giri dalla fine che gli hanno rovinato le chance di podio. Tredicesimo, invece, Dodò Boggio. Ritirati per caduta all'ultimo giro Giulio Pugliese e Veda Pratama, oltre a Ruché Moodley e Leonardo Zanni.

Credits: RedBull.com

Gara 2 | Uriarte sbaglia, Carpe fa doppietta e vola in campionato

Nella seconda manche, domenica mattina, è stato ancora il leader del campionato Alvaro Carpe a trionfare, con il suo rivale diretto Brian Uriarte tredicesimo a causa di una caduta all'ultimo giro in curva 3. Un errore che gli può costare carissimo, visto che ora mancano solo due round alla fine e il distacco da Carpe pesa quanto un macigno. Termina ancora a podio Maximo Quiles, che così si avvicina pericolosamente alla 2ª posizione in campionato di Uriarte, ora distante solo 5 punti. L'indonesiano Veda Pratama concretizza finalmente tutto ciò che di buono aveva fatto vedere nel corso della stagione, conquistando il primo podio della carriera in Rookies Cup. Guido Pini sfrutta la retrocessione di Valentin Perrone a causa di un track limits all'ultimo giro e si porta a casa un 4° posto incoraggiante in vista degli ultimi due appuntamenti dell'anno. Ruché Moodley è 6° davanti a Rico Salmela. Giulio Pugliese si rifà della caduta di Sabato conquistando un buon 8° posto davanti a Kirstian Daniel. A punti Leonardo Zanni in quindicesima posizione, invece Dodò Boggio chiude diciassettesimo.

Credits: RedBull.com

In classifica comanda Alvaro Carpe con 24 punti di vantaggio su Brian Uriarte, 31 su Maximo Quiles e 36 su Valentin Perrone. Il prossimo appuntamento, ad Aragon, sarà il penultimo della stagione e potrebbe già decretare il campione della Rookies Cup 2024. Ma i punti disponibili sono ancora 100, quindi ancora tutto può accadere.

Francesco Sauta

Leggi anche: Red Bull Rookies Cup | Assen: a segno Brian Uriarte e Marco Morelli