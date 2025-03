IndyCar | Thermal Club GP: Pato O'Ward conquista la pole

Per la seconda gara del campionato IndyCar, al Thermal Club, le qualifiche vedono una doppietta McLaren con Pato O'Ward e Christian Lundgaard al comando.

Alex Palou protagonista

Dietro al duo McLaren troviamo il protagonista delle qualifiche, Alex Palou, che ha fatto segnare i migliori tempi della sessione nel Q1 e nel Q2. Nel momento clou, lo spagnolo non è riuscito a replicare i tempi fatti vedere in precedenza e nel Fast-6 non ha avuto modo di replicare un giro sul piede del 1'39", lasciando via libera alle due “papaya car”.

O'Ward, dal canto suo, è stato l'unico a girare al di sotto del minuto e quaranta secondi (1:39.9567), “perdendo” meno tempo rispetto a quanto visto nei segmenti precedenti, e quindi conquistare la partenza al palo.

Disastro Penske

Nell'economia del campionato dobbiamo parlare di una vera e propria debacle in casa Penske, perché la scuderia presenta un risultato disastroso: McLaughlin partirà venticinquesimo, Will Power ventunesimo e Newgarden diciassettesimo. Non va meglio a Sott Dixon (Chip Ganassi Racing), che partirà undicesimo, a centro gruppo.

La brutta giornata Penske è visibile sin dall'inizio, con le qualifiche del primo gruppo, nel quale figuravano Scott Dixon (Ganassi), Scott McLaughlin, Will Power, Josef Newgarden (Team Penske) e Kyle Kirkwood (Andretti): McLaughlin andava subito in testacoda, danneggiando un treno di gomme.

Nella Fast 12 notiamo la presenza di Colton Herta, che non riesce a concretizzare le buone potenzialità espresse in pista, mentre Alex Palou veniva coinvolto in un'indagine per un potenziale impeding su O'Ward, impegnato nei giri con le Firestone rosse. Per lo spagnolo, in ogni caso, non vengono segnalati ulteriori provvedimenti da direzione gara.

Griglia di partenza

Credits: IndyCar

Arrow McLaren copre dunque tutta la prima fila, issando davanti a tutti monoposto spinte dalla propulsione Chevrolet. Considerando quanto visto nelle prove, per la gara di domani dell'IndyCar al Thermal Club GP va tentuta in particolare considerazione la terza posizione in griglia ottenuta da Alex Palou.

Luca Colombo