IndyCar | Thermal Club GP: info e orari della gara in California

Dopo la $1 Million Challenge della passata stagione, la pista del Thermal Club, ricavata all’interno di un vero e proprio resort ai piedi dei monti Santa Rosa, nella valle di Coachella, entra a far parte a pieno titolo del calendario della IndyCar. La sfida californiana per la prima volta sarà assimilata a tutte le altre, con un normale punteggio per tutti i piloti; interessante capire chi primeggerà nel Thermal Club Grand Prix, su un tracciato che nasconde tante inside.

Il tracciato

Il layout del Thermal Club visto dall'alto

La pista californiana è già conosciuta da team e piloti IndyCar, che qui da un paio d’anni disputano diverse sessioni di test, sia prima della stagione che dopo la finale. L’intera infrastruttura è ricavata all’interno di un esclusivissimo resort, e ha una particolarità: non vi sono tribune o spazi per i fan, che dovranno quindi accontentarsi di seguire l’evento in televisione.

Disponibile in diverse configurazioni, il Thermal Club Grand Prix si disputerà sul Twin Palms Layout, che sfrutta in pratica il collegamento tra il North e il South Palm Circuit, e che ha debuttato nella passata stagione. Un disegno lungo quasi 5 km, che presenta 19 curve e tanti saliscendi e cambi di pendenza che accentueranno in maniera significativa la sfida nella ricerca dell’assetto migliore, e che sarà da affrontare in senso antiorario.

I piloti

Al Thermal Club si arriva con la situazione di classifica uscita dalla prima tappa di St. Pete. Il leader della classifica è, manco a dirlo, Alex Palou, seguito dal team mate Scott Dixon, autori di una doppietta targata Ganassi in quel della Florida. Da sottolineare come la passata stagione fu proprio lo spagnolo a portarsi a casa il premio da un milione di dollari messo in palio dall’organizzazione.

Sarà interessante capire come si evolverà la situazione su un tracciato molto diverso; in particolare, toccherà agli alfieri Penske rispondere. Josef Newgarden e Scott McLaughlin, autore della prima pole position stagionale, avranno il compito di riportare in alto la scuderia del Capitano. Dovranno riprendersi anche gli uomini Andretti e soprattutto McLaren, con un Pato O’Ward impalpabile a St. Pete.

Gli orari

Da evento speciale a gara regolare di 65 passaggi, il programma del Thermal Club sarà quello di ogni gara, con due prove libere, qualifiche, warm-up e gara. Il Grand Prix sarà trasmesso live da Sky Sport F1 HD, mentre tutte le altre sessioni saranno in diretta sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 21 Marzo

FP1: 23:30-00:30 Diretta IndyCar Live

Sabato 22 Marzo

FP2: 18:00-19:00 Diretta IndyCar Live

Q: 22:05-23:05 Diretta IndyCar Live

Domenica 23 Marzo

Warm up: 16:00-16:30 Diretta IndyCar Live

The Thermal Club Grand Prix: 20:10-22:10 Sky Sport F1 HD

Nicola Saglia