Storie d’estate | Goodwood celebra il Circus e guarda al futuro dell'automotive

Il Festival of Speed di Goodwood è uno di quegli eventi estivi che ci riportano indietro nel tempo, facendo un lungo percorso a ritroso nella storia delle corse. Dai primi bolidi da gara fino alle moderne vetture, tutto si mischia per creare qualcosa di unico ed emozionante. L’edizione 2025, poi, avrà un sapore particolare, perché celebrerà i 75 anni della Formula 1, dal 1950 ad oggi.

“The Winning Formula – Champions and Challengers”: l’omaggio al Circus

Saranno tantissime le monoposto che hanno animato questi 75 anni di F1 presenti a Goodwood. Alcune saranno semplicemente esposte, ma la maggior parte di esse prenderà parte alla mitica Hillclimb, la gara in salita clou dell’evento, che vedrà piloti e vetture sfidarsi lungo il percorso di poco più di un miglio che costeggia le mura del castello di Goodwood. Nove curve con una pendenza media del 4%: non certo un percorso complicato, che però permette a tutte le vetture, vere protagoniste dell’evento di mostrarsi in tutta la loro bellezza e maestosità.

Il parterre degli ospiti provenienti dal mondo della F1 che prenderà parte all’edizione 2025 è da brividi: Alain Prost, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Nigel Mansell, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Gerhard Berger, Mark Webber, Jacky Ickx, Riccardo Patrese, John Watson e Johnny Herbert. Attesi anche i drivers Haas Bearman e Ocon, oltre a figure che hanno fatto la storia recente del Circus come Adrian Newey e Ron Dennis.

Dando poi un’occhiata alle monoposto che si sfideranno lungo l’asfalto della salita, ecco comparire icone come la McLaren MP4/4 di Senna e Prost, la BMW BT 52 Turbo del 1983, la Williams FW14B portata al titolo nel ’92 da Nigel Mansell e la mitica Yellow Teapot, la Renault RS10 del 1978. Passando a vetture meno datate, saranno della partita le Haas VF16 e VF25, oltre alle Ferrari SF90 e SF21. Insomma, ce n’è veramente per tutti i gusti.

Celebrazioni per Gordon Murray, Maserati svela la nuova Supercar

Il Festival of Speed 2025 sarà, inoltre, il momento giusto per celebrare uno dei più grandi geni britannici che hanno fatto la storia del motorsport: Gordon Murray. Saranno tante le vetture progettate dall’ingegnere inglese presenti, tra cui la T50s Niki Lauda, costruita sulla base della T50 stradale. Insieme alle imprese di Murray, l’occasione sarà ghiotta per festeggiare i 50 anni della serie 3 di BMW, con la casa bavarese che porterà alcuni dei suoi modelli più rappresentativi insieme ad alcune novità.

Sì, perché Goodwood non è solo il momento e il luogo per celebrare il passato, ma anche per gettare un occhio verso il futuro del motorsport e dell’automotive. Maserati coglierà proprio questa occasione per mostrare al pubblico la nuova Supercar, erede della MC20 e della Extrema. Ne approfitterà anche Ferrari, che porterà la nuova Amalfi in tutta la sua bellezza. C’è attesa anche i padroni di casa di Range Rover e Defender, insieme alla nuova Renault Turbo 3E.

Gli appuntamenti da non perdere

Il cuore del Festival of Speed è sicuramente la Hillclimb Race, già iniziata oggi con le prime salite, e che vedrà il suo culmine negli shootout finali di domenica 13. Insieme alle F1, saranno presenti qui tante GT3, Hypercar come la Cadillac detentrice della pole a Le Mans 2025 e la Aston Martin Valkirye, vetture WRC e i mostri appena tornati dal Colorado, dove hanno preso parte alla Pykes Peak.

Oltre alla salita sono poi attivi anche il percorso del Forest Rally Stage, dedicato principalmente alle auto da rally, con un omaggio particolare a Colin McRae, e l’Arena per le esibizioni di drift e stunt, che da sempre sono un richiamo importante per appassionati di ogni genere. Insomma, un piatto veramente ricco quello che il Festival of Speed 2025 mette in tavola; un appuntamento, quello inglese, portatore di un glamour e di un fascino che non si trovano da nessun’altra parte al mondo.

Nicola Saglia