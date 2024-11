Formula E | Maltempo a Valencia, i test spostati a Jarama

Il maltempo che sta colpendo in queste ore la Spagna, e in particolare la Comunità Valenciana, continuano a condizionare il motorsport: mentre la MotoGP continua a monitorare la situazione in attesa di capire se la prossima settimana sarà possibile disputare l'ultimo Gran Premio stagionale sul Circuito Ricardo Tormo, la Formula E ha già annunciato di aver cambiato i propri piani, decidendo di spostare la sede dei propri test prestagionali sul circuito di Jarama.

Test prestagionali Formula E, da Valencia a Jarama

I test, che si terranno tra il 5 e l'8 novembre, si sarebbero dovuti disputare come negli anni precedenti sul circuito dedicato a Ricardo Tormo, situato nella zona di Cheste, e dove lo scorso weekend si sono tenuti i FIA Motorsport Games. Le alluvioni che hanno colpito la città di Valencia hanno però costretto gli organizzatori a cambiare i piani, anche perché la via che porta al circuito è stata pesantemente danneggiata, rendendo difficoltoso l'arrivo dei team al circuito.

Si rimarrà quindi in Spagna, ma si passerà al circuito di Jarama, nei pressi della capitale Madrid. La pista, che in passato ha ospitato nove GP di F1 e quindici del Motomondiale, è stata la prima a rendersi disponibile con così poco preavviso. Negli stessi test, tra l'altro, ci sarà anche la sessione dedicata alle pilote donna.

Il circuito di Jarama © RacingCircuits.info

Le dichiarazioni della Formula E

I test pre-campionato sono un momento importante nel calendario della Formula E in vista della stagione 11 che inizierà a San Paolo il 6-7 dicembre, poiché ci consente di verificare la sicurezza delle nuove vetture GEN3 Evo e anche di stabilire che possiamo implementare in modo sicuro ed efficace le nuove tecnologie. Abbiamo anche programmato che durante questo evento si svolgerà il primo test femminile della storia. Pertanto, abbiamo preso la decisione di assicurarci una posizione alternativa, e il Circuito del Jarama di Madrid ospiterà sia i test della FIA Formula E che i test femminili la prossima settimana, in programma da martedì 5 a venerdì 8 novembre. Il programma completo dell’evento sarà confermato a tempo debito, mentre affrontiamo una serie di sfide logistiche e operative che determineranno se sarà possibile spostare le nostre operazioni di test a Madrid entro questo lasso di tempo. Il nostro primo pensiero va alla comunità di Valencia. La città ha un posto speciale nei nostri cuori: è sempre presente nel nostro calendario dal 2017 e di recente abbiamo trasferito lì la nostra base operativa. È come una seconda casa per la Formula E. Sosterremo la comunità nel riprendersi da questi tragici eventi in ogni modo possibile e garantiremo che, mentre i nostri test continuano a Madrid, siano svolti con la massima sensibilità.

Alfredo Cirelli