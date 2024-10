FIA Motorsport Games | Tre ori per l'Italia, la Spagna vince il medagliere

L'Italia conclude al terzo posto il medagliere nell'edizione 2024 dei FIA Motorsport Games. Andrea Zivian e Nicola Arena, tre volte a segno nel Rally Storico, portano in alto il tricolore in Spagna al termine di una lunga quattro giorni d'azione in quel di Valencia.

Credits: FIA Motorsport Games

Rally Storico: Zivian/Arena una certezza

Andrea Zivian e Nicola Arena hanno vinto il Rally Storico su terra replicando quando realizzato in Francia due anni fa. La coppia, a bordo dell'Audi quattro del 1981, ha fatto la differenza imponendosi su Regno Unito e Repubblica Ceca.

Ernie / Anna Graham e Vojtěch Štajf / Veronika Havelková si sono dovuti arrendere all'Italia che ha fatto la differenza nella prima parte della giornata prima di ‘amministrare' il vantaggio fino al traguardo.

Gli italiani si sono confermati il giorno seguente anche su asfalto ottenendo l'oro per la prima volta contro gli spagnoli Antonio Sainz / Carlos Cancel e gli svedesi Christer Hedlund /Ida Lidebjer-Granberg.

Il duo italico ha quindi guardato con ottimismo anche alla speciale conclusiva con il chiaro intento di vincere l'oro anche nella graduatoria combinata riservata al Rally Storico dopo i risultati di venerdì e sabato.

Il successo è puntualmente arrivato anche nella finalissima disputata presso il tracciato dedicato a Ricardo Tormo. L'Audi tricolore ha respinto la Gran Bretagna di Ben Mellors e la Spagna di Antonio Sainz, piloti rispettivamente presenti in seconda e terza piazza all'arrivo.

Germania vince in GT

La Germania ha vinto approfittando di una penalità per il Regno Unito la gara valida per le GT. Hubert Haupt/Finn Wiebelhaus si sono imposti con la propria Mercedes AMG GT3 EVO nei confronti della Ferrari 296 GT3 di James Cottingham/Chris Froggatt.

Una penalità per abuso dei limiti della pista ha favorito la coppia teutonica che ha meritatamente colto il successo sui britannici e sulla Svizzera rappresentata da Dexter Müller/Yannick Mettler. Niente da fare, invece, per la Francia che con Eric Debard/Paul Evrard non ha saputo raggiungere il podio.

F4, oro per la Spagna

La Spagna ha ottenuto ben 18 medaglie, sei d'oro nei FIA Motorsport Games 2024. Juan Cota Alonso ha fatto la differenza nella competizione riservata alla F4, speciale disciplina vinta dall'Italia nel 2022 con Andrea Kimi Antonelli.

Andres Cardenas (Perù) e Reza Seewooruthun (Regno Unito) hanno completato in seconda e terza piazza nella Main Race in quel di Valencia precedendo Israele, Giappone, Lussemburgo.

GT Sprint: Güven e Turchia al top

La Turchia ha vinto sulla Germania la prova valida per la GT Sprint dopo una strepitosa bagarre nel finale. Il pilota Porsche Motorsport Ayhancan Güven, in rimonta dal fondo dello schieramento, ha fatto la differenza nei minuti conclusivi dopo una bellissima lotta contro Finn Wiebelhaus (Germania).

Il protagonista dell'ultima stagione dell'ADAC GT Masters ha dovuto vedersela contro il vincitore dell'ultima Bathurst 12h, il duello si è risolto a 5 minuti dalla fine a favore della Porsche schierata gestita dal Schumacher CLRT. Terzo posto per Daniel Juncadella (Spagna) davanti al campione Bronze Cup GTWC Europe Sprint Cup Darren Leung (Regno Unito).

TCR: Butti recupera e vince sull'Argentina, ma poi…

Marco Butti regala all'Italia l'unico oro in pista per l'Italia al termine di una rimonta clamorosa. L'italiano, abile a scegliere le gomme da bagnato a differenza dei rivali, è stato semplicemente il più competitivo nella Main Race disputata ieri sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia.

L'azzurro, sanzionato sabato per un constante abuso dei limiti della pista, ha recuperato progressivamente i rivali prima di scavalcare a pochi minuti dalla fine il vincitore della Qualy Race Ignacio Montenegro (Argentina). Eric Gene Casanovas (Spagna) ha tagliato il traguardo terzo davanti a Raphael Reis (Brasile) e Adam Kout (Repubblica Ceca).

Una favola perfetta si è purtroppo macchiata nel finale con una clamorosa squalifica che ha condannato l'italiano. Il comasco è stato infatti escluso per aver attivato manualmente il sistema anti-lag della sua Honda Civic FL5 TCR nel corso della gara, l'Argentina ha potuto festeggiare ottenendo la prima ed unica gioia nei FIA Motorsport Games 2024.

Appuntamento al 2026

Bandiera a scacchi sulla terza edizione dei FIA Motorsport Games che dopo Roma, Marsiglia e Valencia si terranno nel 2026 in un luogo ancora ignoto. Non è da escludere la presenza di altre discipline oltre a quelle in pista, al rally ed all'e-sport che sono stati protagonisti sin dall'appuntamento di Vallelunga del 2019.

Luca Pellegrini