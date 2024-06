Formula E | Portland E-Prix, qualifiche 1: Evans conquista la pole

Mitch Evans conquista la pole nella prima delle due qualifiche del Portland E-Prix di Formula E. Il pilota neozelandese di Jaguar ha ottenuto la sua settima pole position in carriera nella serie elettrica, e la seconda stagionale dopo quella di Misano, battendo Norman Nato nella finale; il pilota Andretti, tuttavia, scivola in dodicesima posizione dopo una penalità per aver raggiunto le tre reprimende in stagione, l'ultima delle quali nelle libere dopo aver superato il limite di velocità in pitlane.

I risultati delle qualifiche

Con la penalità di Nato, l'1:08.820 di Evans nelle qualifiche diventa quindi una formalità, anche se il neozelandese ha comunque spinto al massimo per ottenere i tre punti, che gli permettono di salire a quota 135 e di portarsi a tre lunghezze da Pascal Wehrlein, in seconda posizione in classifica.

Al fianco di Evans ci sarà quindi Jake Hughes con la McLaren, mentre dalla seconda fila scatteranno Robin Frijns con Envision e Antonio Felix Da Costa con Porsche. Un ottimo Dan Ticktum con la ERT si posiziona in terza fila, al fianco di Edoardo Mortara con Mahindra: lo svizzero guadagna a sua volta una posizione in griglia per le due penalità accumulate da Lucas Di Grassi a Shanghai, reo di aver avuto contatti sia con Daruvala che con Ticktum. Il brasiliano di ABT perde così sei posizioni.

Fuori dalla zona dei duels ci sono Nico Muller con ABT e Pascal Wehrlein con la seconda Porsche in quarta fila, seguiti da Sebastien Buemi con l'altra Envision e da Jake Dennis con Andretti, i quali chiudono la top 10. Peggio del campione del mondo in carica ha fatto il leader della classifica, Nick Cassidy, che si trova a partire solo in undicesima posizione, davanti ai penalizzati Nato e Di Grassi.

Buono l'esordio di Caio Collet, quattordicesimo, che è salito sulla Nissan al posto di Oliver Rowland, assente per problemi di salute. Il pilota brasiliano, che aveva già provato la vettura nei rookie test di Misano e di Berlino, si è messo davanti al suo compagno di team Sacha Fenestraz, solo sedicesimo: in mezzo ai due c'è la DS-Penske di Jean Eric Vergne. 17esima è l'altra vettura franco americana di Stoffel Vandoorne, mentre chiudono lo schieramento le due Maserati di Max Gunther e di Jehan Daruvala, la McLaren di Sam Bird (anch'esso penalizzato per un contatto con Nyck De Vries in Cina), lo stesso De Vries con Mahindra e la ERT di Sergio Sette Camara.

La classifica delle qualifiche dell'E-Prix di Portland di Formula E

I risultati delle qualifiche di gara 1 dell'E-Prix di Portland di Formula E. © FIA Formula E

La gara scatterà alle 23:00 ora italiana.

Alfredo Cirelli