Formula E | Nasce il Trofeo dedicato ai Costruttori

Mentre la Formula E si avvicina al termine della lunghissima pausa intercorsa tra l'E-Prix di Diriyah e quello di San Paolo, a causa della cancellazione della gara di Hyderabad, è stata annunciata una novità che avrà effetto già a partire da questa stagione. A fianco dei titoli riservati ai piloti e ai team, verrà introdotto anche il ‘Manufacturers Trophy’, il trofeo dedicato ai costruttori.

Il regolamento

I team di Formula E sono undici, ma i costruttori sono sei, mentre gli altri sono dei clienti. A partecipare a questo campionato saranno Jaguar (Jaguar ed Envision), Porsche (Porsche e Andretti), STELLANTIS (DS-Penske e Maserati), Nissan (Nissan e McLaren), Mahindra (Mahindra e ABT-Cupra) ed Electric Racing Technologies (ERT).

Il sistema di punteggio sarà più o meno lo stesso di altri campionati che hanno il Trofeo Costruttori: varranno i punti conquistati dalle due macchine meglio piazzate in gara, sia ufficiali che clienti. Saranno conteggiati anche i 3 punti bonus per la pole position e quello per il giro veloce.

Oltre al premio consegnato a fine anno, i brand riceveranno anche un badge da piazzare sulle vetture, sui caschi dei piloti e sull'abbigliamento dei team vincitori.

La classifica provvisoria

Essendoci già state tre gare, si può già tirare fuori una classifica provvisoria, seguendo il regolamento pubblicato. Jaguar (che con il proprio team comanda il mondiale a squadre) è in testa con 103 punti, con un grande margine su Porsche, ferma a 66. Seguono STELLANTIS a 61, Nissan a 48, ERT a 2 e Mahindra ancora a 0.

Porsche è comunque il costruttore che ha vinto finora più gare, avendo conquistato sia l'E-Prix di Città del Messico con Pascal Wehrlein che la prima gara di Diriyah con Andretti e Jake Dennis.

Le dichiarazioni

Alberto Longo, co-fondatore e Chief Championship Officer della Formula E, ha riportato in una nota

Siamo entusiasti di rivelare il Trofeo Costruttori per la stagione 10 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. C'è voluto molto tempo per realizzarlo, e segna una vera pietra miliare nell'evoluzione del Campionato, poiché cattura lo spirito competitivo che alimenta la Formula E. I nostri costruttori sono al centro del nostro viaggio per spingersi oltre i confini della tecnologia e della sostenibilità nel motorsport. Il loro contributo è vitale, non solo nel plasmare il futuro delle corse, ma anche nel far progredire la tecnologia dei veicoli elettrici su strada. Questo trofeo celebrerà la loro innovazione, il loro impegno e il loro ruolo nel guidarci verso un futuro più sostenibile.

Non è mancato il commento di Ian James, Presidente dell'Associazione Team e Costruttori della Formula E (FETAMA):

Con il lancio del Trofeo Costruttori nella stagione 10 stiamo entrando in una nuova era della Formula E, che accentua ulteriormente la nostra dedizione all'innovazione. La Formula E come Campionato Mondiale presenta uno dei più impressionanti schieramenti di Costruttori negli sport motoristici, ed è bello poter riconoscere e premiare il contributo dei Costruttori della serie, passati, presenti e futuri. L'aggiunta di questo trofeo non solo intensifica il panorama competitivo ma punta anche i riflettori sull'ingegneria avanzata dietro ogni squadra. È una prospettiva entusiasmante per noi ingegneri vedere il nostro lavoro nella tecnologia dei veicoli elettrici ottenere il riconoscimento che merita su un palcoscenico così importante. Siamo ansiosi di vedere come questi sviluppi miglioreranno il campionato e coinvolgeranno i fan più profondamente che mai. La competizione è estremamente agguerrita in questa stagione, con molti Costruttori in lizza, quindi sarà una battaglia emozionante in pista.

Alfredo Cirelli