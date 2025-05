MotoGP | GP Francia, Practice: Márquez detta legge su Quartararo e Bagnaia

Venerdì senza problemi per Marc Márquez nel Gran Premio di Francia MotoGP. Il pilota spagnolo, reduce dal primo tempo di questa mattina, si conferma davanti al beniamino di casa Fabio Quartararo e al compagno di squadra Francesco Bagnaia.

Chi lo prende Márquez? Bagnaia in crescita

Non c'è nessuna sorpresa nell'affermare che Marc Márquez sia il favorito per il Gran Premio a Le Mans MotoGP. Dopo la delusione di Jerez de la Frontera, il pilota ufficiale Ducati ha ripreso fin da subito la vetta delle classifiche senza mai mollarla. Unico uomo al di sotto del 1'30", il 1:29.855 è di 177 millesimi migliore rispetto a quanto fatto da Fabio Quartararo nella sessione di Practice. Márquez è il più forte anche nella simulazione sul passo gara, ma il venerdì è stato incoraggiante anche per Francesco Bagnaia. L'italiano è 3° ma a soli 184 millesimi dal compagno di squadra, di un nulla dietro a Quartararo in quello che si preannuncia come un weekend serrato nelle prime posizioni.

Invertite le gerarchie in Gresini, Bez scalza Marini

Anche se per un solo giorno, ma Álex Márquez perde il ruolo di pilota migliore all'interno di Gresini Racing. Il catalano è 5° e ampiamente qualificato al Q2, ma paga 35 millesimi nei confronti di uno scatenato Fermín Aldeguer. Il murciano è in crescita continua, come dimostrato dal turno pomeridiano in una pista di certo non facile come Le Mans. Soddisfazioni per Yamaha, che dimostra aver fatto ulteriori progressi con l'evoluzione del motore portata in pista per i test di Jerez. Anche Jack Miller porta il marchio di Iwata in Q2 col 6° posto al termine del turno, mettendosi alle spalle le due KTM di Pedro Acosta e Maverick Viñales. Top Gun è più che veloce, ma una caduta gli ha impedito di massimizzare il suo potenziale. Molto bene Acosta, reduce dall'intervento per la sindrome compartimentale.

Sorrisi e beffe in casa Italia: Franco Morbidelli è 9° davanti all'unica Aprilia in top 10 di Marco Bezzecchi. L'ufficiale di Noale ha scalzato all'ultimo tentativo disponibile il connazionale Luca Marini, che domani mattina dovrà partire dal Q1 nonostante una giornata ottima. Il pilota HRC ha preceduto il padrone di casa Johann Zarco (anch'egli a terra, ndr), mentre Enea Bastianini fa progressi ed è 13°. In difficoltà Fabio Di Giannantonio, solo 18° davanti alla KTM di Brad Binder (19°).

MotoGP | GP Francia: i risultati delle Practice

Valentino Aggio

